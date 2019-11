Grov chikane: Politikere får dickpics

Hvis du er kommunalpolitiker og har oplevet noget lignende, er du velkommen til at kontakte emma.busk@eb.dk

'Jeg vil slikke dig', 'det ser ud som om, du har flotte bryster', og 'du er en klam luder, og du burde ikke have børn'.

Det er beskeder som disse, der ofte havner i indbakken hos byrådspolitikerne i Hillerød Annette Rieva (V) og Mette Thiesen (NB).

Men de meget lidt flatterende beskeder indeholder tit ikke blot skriftlige grovheder. I weekenden skrev Frederiksborg Amts Avis, at der somme tider også er dickpics (billede af en mands penis, red.) at finde, når politikerne åbner deres messenger.

Siden hun blev valgt ved kommunalvalget i 2017, har Annette Rieva (V) modtaget utallige seksuelle tilnærmelser på Facebook og Messenger, heriblandt tre såkaldte dickpics.

- Jeg er vred og skuffet over, at det skal være sådan. Jeg har arbejdet som sygeplejerske i mange år, og der er jeg blevet behandlet med respekt, også som kvinde. Og så kommer jeg ind i politik og bliver lige pludselig ikke behandlet respektfuldt længere, siger hun til Ekstra Bladet.

Annette Rieva er ikke i tvivl om, at hun skal finde sig i de chikanerende beskeder, fordi hun er kvinde.

- Jeg synes jo ikke, at jeg har stukket næsen specielt langt frem. Jeg har ikke nogen kontroversielle politiske holdninger, og jeg har ikke nogen skandaler bag mig. Jeg er bare en almindelig byrådspolitiker og mor til fire, så det må være på grund af mit køn, siger hun.

Hun har som konsekvens valgt, at hun ikke kan have en så åben facebookprofil, som hun gerne ville, og hun sletter og anmelder altid beskederne til Facebook.

Annette Rieva blev i 2017 valgt til byrådet i Hillerød for Venstre. Hun modtog sin første chikanerende besked allerede på valgnatten. Privatfoto

Trues på livet

En undersøgelse foretaget af Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2018 viser, at chikane, trusler og hærværk mod lokalpolitikere er et udbredt fænomen.

Hele fire ud af ti byrådspolitikere har svaret i undersøgelsen, at de har været udsat for sådanne krænkelser.

Trusler og beskeder fra folk, som prøver at nedværdige hende på grund af hendes køn, er også hverdag for Mette Thiesen, som både sidder i Folketinget og Hillerød Kommunes byråd for Nye Borgerlige. Hun har modtaget et enkelt dickpic og har oplevet grove, seksuelle tilsvininger og tilnærmelser.

For hende er det dog mest trusler, der er problemet. Hun har blandt andet modtaget følgende besked:

'Hvis jeg ser dig i morgen, kører jeg dig ned.'

Mette Thiesen har slet ikke tal på, hvor mange truende og chikanerende beskeder, hun har modtaget. Hun blev valgt til Folketinget for Nye Borgerlige 5. juni og sidder i byrådet i Hillerød. Foto: Jonas Olufson

- Jeg har sagt til mig selv, at jeg nægter at blive bange over beskederne, siger hun til Ekstra Bladet.

Større problem

Mette Thiesen (NB) politianmelder alle de trusler, hun modtager, men for hende er det ikke bare et personligt problem.

- Det viser jo bare for mig, hvor vigtig den her kamp er. For at sikre et trygt og frit Danmark, som vores børn og børnebørn kan vokse op i. Selvfølgelig skal der slås hårdt ned på dem, der truer os, der er islamkritiske. Vi må aldrig bukke under for voldsmandens veto, siger hun.

Annette Rieva (V) mener også, at det er undergravende for demokratiet, at politikere må finde sig i at blive chikaneret. Og så er det et problem, der rammer hendes familie lige så hårdt, som det rammer hende.

- Jeg skal have samtaler med mine børn, som jeg bestemt ikke har lyst til eller havde drømt om. 'Mor er i nyhederne, fordi hun får pikbilleder'. Sådan sagde min tiårige søn i går, og selvom vi godt kunne lave lidt sjov med det, så synes jeg absolut ikke, det er sjovt, siger hun.

Hun håber, det kan hjælpe, at hun står frem og fortæller om problemet, så hun ikke bliver oversvømmet med krænkende beskeder og dickpics, når hun om to år igen stiller op til kommunalvalget.