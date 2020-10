'Grov' og 'uanstændig': Politikere langer ud efter Messerschmidt

Morten Messerschmidt sagde til en ung aktivist, at hun ikke skulle udtrykke sig demokratisk under et debatprogram. Det har fået de andre deltagere til at lange ud efter ham

Det var først en lamslået Sofie Carsten Nielsen, der sammen med Jesper Petersen (S) deltog i DR-radioprogrammet 'P1 Debat' tirsdag eftermiddag.

Men Radikale Venstres næstformand, Sofie Carsten Nielsen, måtte sande, at hun ikke kunne holde sig tilbage, da hun først fik ordet.

Morten Messerschmidt sagde nemlig i programmet, at den unge kvindelige klimaaktivist, der også deltog, ikke skulle udtrykke sig demokratisk, men i stedet gå tilbage i skole.

Han sagde også, at hun skulle vente med at blande sig i politik, til hun var blevet 18 år, ligesom han henviste til hende som 'vores veninde her'.

Messerschmidt kylet ud af radioprogram

Og det blev altså for meget for Sofie Carsten Nielsen.

- Jeg blev bare enormt vred over at høre ham tale sådan til hende, så jeg kunne ikke holde det inde, siger Sofie Carsten Nielsen til Ekstra Bladet.

- Der står en klimaaktivist. Ja, hun er en ung kvinde, men hun er jo ikke et barn. Hun har været i masser af debatter, og han overfuser hende fuldstændig, taler ned til hende og er supernedsættende.

Radikale Venstres Sofie Carsten Nielsen kunne ikke holde sig tilbage. Hun kalder Messerschmidt 'grov', 'uanstændig' og 'tarvelig'. Arkivfoto: Emil Agerskov

Svært at tage ham alvorligt

Sofie Carsten Nielsen mener, at han slet ikke ville lytte til, hvad hun sagde. Hun opfordrede ham til at gå ind i fagdebatten i stedet for hendes person.

- Han nægtede at tage hende alvorligt, og så er det jo svært at tage ham alvorligt. Jeg synes faktisk, det er uanstændigt. Så tarveligt. Så groft!

Hun mener, at hans angreb er tegn på en stærkt udemokratisk holdning.

- Demokratiet skal jo være for alle. Men vi, jeg og Morten Messerschmidt, har grundlæggende forskellige demokratiopfattelser, siger hun.

- Vi er jo simpelthen uenige om, hvorvidt det moderne gennembrud og kvindernes stemmeret var en god idé eller ej. Så det er meget grundlæggende.

Blamerede sig selv

Også den politiske ordfører i Socialdemokratiet, Jesper Petersen, mener, at Morten Messerschmidt gik over grænsen.

- Det er kun godt, at der er unge, der går op i samfundet og i politik. Dem skal vi ikke lukke munden på, siger han.

- Jeg synes ikke, at Morten Messerschmidt fremstår som den gentleman, som jeg tror, han gerne vil fremstille sig selv som i dag.

Jesper Petersen deltog også i debatten. Han mener også, at Messerschmidt gik over grænsen. Arkivfoto: Jens Dresling/Polfoto

Han synes også, at DF's næstformand var utrolig grov.

- Som jeg oplevede debatten, blamerede Messerschmidt mest sig selv ved at være så utrolig grov over for en anden deltager i debatten.

Demonstrationen var voldsom

En af Morten Messerschmidts anker over for den unge klimaaktivist var, at han oplevede, at demonstranterne var voldsomme og råbte efter politikerne.

Både Sofie Carsten Nielsen og Jesper Petersen medgiver, at demonstranterne var hårde, da politikerne passerede dem. Men ifølge Sofie Carsten Nielsen var det et stort sammensurium af forskellige grupper.

- Det var da voldsomt, at der stod nogle og råbte ting som 'morder' efter os. Men det kan hun jo ikke stå til ansvar for. Hun er en del af Fridays for Future, som ikke har noget med de tilråb at gøre.

Hun fortæller i stedet, at det var grupper af veganer-aktivister, der var hårde i tonen. Fridays for Future havde i stedet lavet skilte og fælles kampråb, fortæller hun.

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet skriver Jakob Sloma Damsholt, der er chef for P1, at det var værtens ansvar at 'skære igennem og rykke diskussionen videre'. Han siger, at debatten var 'intens', og at 'bølgerne gik højt'.

Han forklarer uddybende, at værten, Gitte Hansen, lukkede ned for Morten Messerschmidt, så panelet 'kunne komme videre i diskussionen og tale om indholdet i klimapolitik'.

Ekstra Bladet har adskillige gange forsøgt at få en kommentar fra Morten Messerschmidt. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.