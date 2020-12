Gudstjenester bør aflyses: Jule-kovending

Man skulle helt frem til sent lille juleaften, før beskeden til julens kirkegængere blev forholdsvis klar.

Det ansvarlige minister Joy Mogensen (S) rykkede ud med en pressemeddelelse med følgende budskab:

'Kirkeministeren har sent lillejuleaften drøftet de seneste retningslinjer for corona-håndtering i folkekirken og andre trossamfund med biskopperne og folkekirkens corona-taskforce. På mødet var biskopperne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd enige om nu at anbefale at aflyse egentlige julegudstjenester', lød det.

- Det bakker jeg op om, kunne Joy Mogensen konstatere.

Andre signaler

Det var imidlertid nogle ganske andre signaler, sagens centrale aktører sendte kort tid forinden.

Trods hård kritik fra flere kanter holdt man fast ved, at gudstjenesterne skulle gennemføres.

Kirkeministeriet valgte blot at skærpe retningslinjerne for 'corona-håndteringen' i folkekirken og andre trodssamfund. Men en egentlig aflysning af gudstjenesterne var ikke på tale.

På den baggrund udtalte Joy Mogensen mandag aften i en pressemeddelelse:

- Nu gælder det om, at præster, menighedsråd, biskopper og de ansatte finder løsninger lokalt, som alle kan være trygge ved. Det kan fx være ved at undgå sang, have færre gudstjenester og færre deltagere i kirken.

Folkekirkens ånd

Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd samt biskopperne var enige i, at gudstjenesterne skulle gennemføres.

- Så længe det er muligt og forsvarligt at holde gudstjeneste, tager kirkerne naturligvis ansvaret på sig, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at leve op til den tillid, man viser os, lød det i en fælles udtalæelse.

Formanden for Landsforeningen af Menighedsråd, Søren Abildgaard, understregede i en artikel på tv2.dk om morgenen lillejuleaften, at det var den rigtige prioritering at holde folkekirken åben over julen.

- Det er folkekirkens ånd at være dér, hvor man samles om budskabet om håb, især i denne tid. Det er nok også derfor, regeringen har set, at folks åndelige behov har brug for at blive mødt, sagde han.

Klar opfordring

Men sent lillejuleaften fik piben altså en anden lyd.

Det var ikke fordi, at corona-smitten i samfundet var eksploderet i mellemtiden, men kritikken af julegudstjenesterne var blot taget til dag for dag.

Efter at restriktionerne var blevet skærpet igen, så gudstjenesterne burde holdes på højest 30 min. og uden sang, rykkede biskopperne, præsterne, provsterne, menighedsrådene og ikke mindst kirkeministeren ud med en klar opfordring:

Aflys julegudstjenesterne i kirkerne.

