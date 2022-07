Gummiregel giver Prehn frit slag i bilagssag

Ministre skal ikke fortælle, præcist hvem de betaler middage for på statens regning. Og så er reglerne ligegyldige, siger Transparency International

Udenrigsministeriets regler for, hvad en minister skal oplyse, når han for statens penge giver eksempelvis middage, efterlader en forundret formand for Transparency International i Danmark.

I forbindelse med, at fødevareminister Rasmus Prehn ikke vil oplyse, hvem han gav en middag i juni 2020 på statens regning, har Udenrigsministeriet fortalt, at ministeren kun er forpligtiget til at oplyse titlen på vedkommende.

- Hvorfor er det så, vi har reglen?, spørger Transparency International Danmarks formand, Jesper Olesen.

Rasmus Prehn havde først skrevet journalist Søren Wormslev på som gæst. Men han har afvist nogensinde at have spist med ministeren. Og nu vil hverken Prehn eller ministeriet altså oplyste, hvem det så var.

Ministerium: Prehn kan hemmeligholde middagsgæst

Ligegyldigt

Ifølge Udenrigsministeriets tolkning af reglerne kan ministre nøjes med at skrive eksempelvis 'formand', 'erhvervsmand' eller 'journalist' på bilaget.

- Man har jo reglen for at kunne efterprøve, om staten rent faktisk har fået det, den har betalt for. Og selvfølgelig om det har haft et sagligt, tjenstligt formål, eller om det er en privat udgift.

- Hvis man ikke skal skrive noget, der giver mulighed for reelt at efterprøve det ved revision, så er reglen jo ligegyldig. Så tjener den ikke noget formål, siger Jesper Olesen.

Her er bliaget, hvor Rasmus Prehn havde skrevet forkert navn på som gæst.

Rasmus Prehn om restaurantbesøg til 2200 krone

Åbner en ladeport

Jesper Olesen understreger, at det med Udenrigsministeriets tolkning af reglerne er umuligt at kontrollere, hvad ministeren har brugt statens penge på.

- I teorien kunne Rasmus Prehn jo have spist på statens regning med sin mor. Hvis hun så er chef for en børnehave, så kan han bare skriver 'middag med leder'. Eller hun kan være redaktør på det lokale skoleblad, og så kan han skrive 'redaktør'.

- Så er det en proforma-regel, vi ligeså godt kunne afskaffe, siger formanden.

Han understreger, at det for ham ikke handler om den specifikke middag. Men om hvad tolkningen af reglen betyder for kontrollen med ministrenes udgifter på statens regning.

- Man skal jo kunne godtgøre, at det er en udgift, der er staten vedkommende. At det er noget, fællesskabet skal betale. Så kan vi altid diskutere, hvad statskassen skal betale. Men det er slet ikke det, det handler om.

- Sagen handler om, at man skal kunne efterprøve, om udgifterne vedkommer staten, eller om de er private.

Her spiste de: Spiste hos bearnaise-konge 23. september 2020 Rasmus Prehns dyreste middag blev indtaget med en unavngiven erhvervsmand hos Danmarks ukronede bearnaise-konge på Maison. Den drives af den tidligere Michelin-kok Rasmus Oubæk og blev betalt på statens kort og efterfølgende kompenseret. Maison ligger i Dronningens Tværgade midt i København og har et menukort, der ifølge hjemmesiden 'emmer af kvalitet og kærlighed til det franske køkken, hvor kvalitet kommer ved mad lavet fra bunden'. Selve restauranten har 'ekstravagante marmorplader, smukke, dybe farver på væggene, vinkælder, dekorative spejle samt klassiske franske fletstole, der leder tankerne hen på Paris’ ældste og smukkeste bistroer.' Pris: 2235 kr. HELE BELØBET TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE. Fransk perle på Christianshavn 24. september 2020 Allerede dagen efter sit dyre restaurantbesøg på Maison fortsatte Prehn den ekstravagante stil. I Strandgade på Christianshavn ligger restaurant Lalala, der på hjemmesiden beskrives som en 'fransk perle'. Her spiste udviklingsministeren og politisk kommentator Hans Engell 'yndede, klassiske egnsretter med lokale grøntsager - enkel, veltillavet mad af gode råvarer' ifølge hjemmesiden. Det hele blev serveret med 'utvungen servering, bramfri jargon, liv og glade dage! Sådan er Lalala!' Pris: 1602 kr. REGNINGEN DÆKKET - 100 KRONER FOR DRIKKEPENGE TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE. Sommerdag på lækker italiener 10. juni 2020 Rasmus Prehn måtte også til lommerne, da an i juni 2020 spenderede drikkepenge på statens kort, efter han havde mødt en unavngiven journalist på Restaurant Undici. Undici ligger i et charmerende gammelt autoværksted ved vandkanten på et af Christianshavns solrige hjørner. Det ejes af de samme, der står bag Lalala. Her fremgik det af bilaget, at middagen var med Søren Wormslev fra Nordjyske. Hvilket denne dog afviser pure. Prehn har kaldt det en fejl, men ikke oplyst, hvem han så spiste italienske lækkerier med. Pris: 1468 kr. REGNINGEN DÆKKET - 100 KRONER FOR DRIKKEPENGE TILBAGEBETALT I FØRSTE OMGANG. HELE REGNINGEN EFTERFØLGENDE TILBAGEBETALT. Italiensk med debatredaktør 8. januar 2020 På den italienske restaurant Buongiorno spiste Rasmus Prehn menuer og drikker vin og grappa med B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe. Prehn har efterfølgende måttet til lommerne og selv tilbagebetale 320 kroner. Resten er blevet godskrevet i Udenrigsministeriet. Pris: 1145 kr. REGNINGEN DELVIST TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE (320 kr.). --- Fortsatte som fødevareminister --- Ekstra Bladet har også kunnet beskrive, hvordan Rasmus Prehn havde tjenestekortet fremme i Fødevareministeriet. Bl.a. har han her skullet tilbagebetale regninger fra Sørens Værtshus og den italienske restaurant Famo Metro, hvor han spiste med B.T.s debatredaktør. Læs mere herunder Mere italiensk til debatredaktøren 30. november 2021 På Famo Metro spist Rasmus Prehn italiensk med stil sammen med B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe, men endte med at skulle betale en stor klump af regningen tilbage. Pris: 2210 kr. REGNINGEN DELVIST TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE (1034 kr.). Gav omgang på værtshus 12. maj 2021 Selvom Rasmus Prehn - i strid med reglerne - var stor i slaget med sit ministerkort på Sørens Værtshus 12. maj, var der først betalt tilbage til ministeriet 1. juli 2021, viser notaen fra ministeriets konto. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvem der nød godt af omgangen. Pris: 270 kr. HELE BELØBET TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE. Måtte rykke for tilbagebetaling 30. april 2021 Rasmus Prehns tur på Kanalcaféen 30. april sidste år fører til flere rykkere fra departementets regnskabsafdeling, som må inddrive pengene hos ham. Først 20. maj lykkes det at få pengene tilbage. Hverken Fødevareministeriet eller Prehn har oplyst, hvem ministeren spiste med. Pris: 1780 kr. HELE BELØBET TILBAGEBETALT EFTERFØLGENDE. Vis mere Vis mindre

