Håber det er en aprilsnar

Det slår flere politikere med undring, at Lagkagehuset har følt sig kaldet til at indføre kønsneutralt bagværk

For fremtiden vil man ikke kunne købe en 'kagemand' eller en 'kagekone' gennem Lagkagehusets app. I stedet vil man kunne købe en 'kageperson'. Det skriver Berlingske.

Den udvikling falder flere politikere for brystet på sociale medier.

- Jeg håber, det er en forsinket aprilsnar. Nu skal det hedde kageperson i stedet for kagemand eller kagekone. Findes der virkelig nogen i det her land der bliver krænket, når de køber en kagekone?, skriver De Konservatives Mai Mercado.

Roser er der heller ikke fra Dansk Folkepartis forsvarsordfører og tidligere formand Kristian Thulesen Dahl. Han skriver sarkastisk på Facebook:

- Har du prøvet at bestille en kagemand? Eller kagekone? Vildt så diskriminerende, du så måske har været. Næ, kom med ind i fremtiden, hvor vi helt har opløst de biologiske forudsætninger: Mand og kvinde.

- Helt ærligt. Skulle vi ikke tage os af større problemer?

Tidligere medlem af Dansk Folkeparti - nu løsgænger - Hans Kristian Skibby kalder beslutningen for 'rendyrket idioti'.

Lagkagehuset siger selv, at beslutningen er truffet for at 'afspejle samtiden'.

- For os er det vigtigt, at vi afspejler samtiden og omfavner den mangfoldighed, der er i samfundet og også giver muligheder til dem, som normalt ikke føler sig afspejlet i den binære kønsfremstilling, siger ansvarlig for brandmarketing og ekstern kommunikation, Malin Gardeström, til Berlingske.

Hun fortæller, at købere via app'en selv kan designe kagepersonens udseende uden at være låst fast i 'en kønsstereotyp forestilling'.