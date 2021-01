Håndbold-legende erstatter bykonge

Han har 234 A-landskampe i håndbold på cv'et - heraf en lang række som anfører. Det er blevet til deltagelse ved OL i 1984 og ikke mindst hundredvis af scoringer i landsholdstrøjen.

Som tidligere håndboldstjerne har Michael Fenger været vant til rampelyset.

Den erfaring kan han fremover meget vel få brug for på en helt anden bane. Han overtager nemlig borgmesterposten i den konservative højborg Gentofte fra omkring midten af maj.

Samtidig bliver han partiets spidskandidat ved kommunalvalget til november.

Det står klart, efter at den konservative bykonge Hans Toft har annonceret sin afgang fra kommunalpolitik.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Fenger i sin aktive karriere på det danske håndboldlandshold. Nu har han kurs mod borgmesterposten i Gentofte. Finn Frandsen

- Det er super spændende, men selvfølgelig er det også en kæmpe udfordring at tage over efter Hans Toft. Men jeg føler, at jeg har stor tillid i den konservative gruppe og vælgerforening, og jeg har også rimelig erfaring. Jeg føler, at jeg er nogenlunde klædt på, siger Michael Fenger til Ekstra Bladet.

Det er bl.a. blevet til 11 år i Gentoftes kommunalbestyrelsen for Michael Fenger, efter at håndbolden blev lagt på hylden.

Prøvet rampelyset

Nu hvor han skal til at stå i forreste række på den politiske scene, er Michael Fenger overbevist om, at han kan trække på sine erfaringer fra eliteidrætten.

- For det første er jeg opdraget i en kollektiv idræt, hvor samarbejdet vinder. Det andet er, at jeg har prøvet at være en offentlig person. Jeg tror, at det er meget rart at have prøvet inden - for det er altid en kæmpe overraskelse på godt og ondt, når man hopper ud i det, lyder det fra Michael Fenger.