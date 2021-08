Håner Mettes 'pompøse pr-stunt'

Mette: Jeg ved godt, hvad jeg vil

Mette Frederiksen afviser, at konferencen i Fredericia er tegn på em rådvild regering, der er løbet tør for idéer.

- Ja, jeg ved godt, hvad jeg vil. Men jeg synes også, det er en ret vigtig opgave som statsminister at lytte efter. Jeg påstår ikke, at vi som regering har svaret på alle de opgaver, vi står over for. Jeg vil egentlig gerne sigte på, at vi kan lave nogle aftaler både politisk og som befolkning. Hvordan sørger vi eksempelvis for, at vi får flere danskere på arbejde.

- Men du har allerede sagt, at vi har problemer med for få faglærte og for få indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet. Så er det vel bare om at sætte i gang?

- Jamen, jeg tror, at den reaktion kommer jeg til at høre mange gange. Skiftende regeringer har forsøgt at gøre det i 30 år uden at få løst nogen af de strukturelle problemer.

- Det er vel jeres opgave som politikere at komme med løsningerne frem for at fortsætte debatten?

- Problemet er jo, at alle de løsninger, der er kommet i 20-30 år, ikke har været nok. Det er ikke, fordi folk ikke har gjort et godt forsøg. Jeg tror også bare, at vi må være ærlige over for hinanden og sige, at jeres spørgsmål i dag afspejler jeres vilkår og mit vilkår: at der er en problemstilling, og hvad vil du gøre ved det, så vi kan komme hurtigt i gang.

Ekstra Bladet/ritzau/