Hård dom over Trump: 800 sider udkommer i dag

Et udvalg i Repræsentanternes Hus vil i en rapport, som ventes at udkomme torsdag, fælde en hård dom over tidligere præsident Donald Trump på grund af den rolle, han spillede under kongresstormen 6. januar sidste år.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 800 sider lange rapport vil konkludere, at Trump brød loven ved at planlægge at få omgjort resultatet af præsidentvalget i USA.

Fem mennesker mistede livet, da hundredvis af vrede Trump-tilhængere stormede den amerikanske Kongres 6. januar 2021. Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Fremprovokerede vold

Trump har også 'fremprovokeret vold blandt sine støtter', vil rapporten ifølge AP konkludere.

Offentliggørelsen skulle oprindelig have fundet sted onsdag. Men den blev ifølge Los Angeles Times udskudt.

Et 154 sider langt referat af rapporten blev allerede udgivet mandag.

Samme dag besluttede udvalget på et afsluttende møde, at der bør rejses tiltale mod Trump for hans rolle i stormløbet. I alt anbefaler udvalget fire tiltalepunkter, heriblandt medvirken til oprør.

Konklusionen anses hovedsageligt for at være symbolsk. Det står nemlig stadig justitsministeriet frit for, om det vil følge anbefalingen og rejse en straffesag mod Trump, som har meldt sig som præsidentbejler frem mod valget i 2024.

Onsdag aften udgav udvalget 34 transskriptioner af interviews, som blev udført under den lange undersøgelse.

De fleste af vidnerne påberåber sig den forfatningssikrede ret til ikke at inkriminere sig selv.

Ifølge kongresudvalget - ledet af demokrater - bør det amerikanske justitsministerium rejse mindst fire tiltaler mod ekspræsident Donald Trump. (Arkivfoto). Foto: Stefani Reynolds/Ritzau Scanpix

Har brugt 18 måneder

18 måneder har udvalget brugt på at undersøge Trumps rolle i hændelserne 6. januar sidste år.

Det var her, at tusindvis af Trump-tilhængere stormede Kongressen, mens demokraten Joe Biden var ved at blive bekræftet som USA's nye præsident.

Trump hævdede dengang stædigt - ligesom han og hans tilhængere stadig gør - at Biden vandt over ham med valgsvindel.

Inden hans tilhængere angreb Kongressen, havde Trump bedt dem om at 'kæmpe som bare fanden.'

Udvalget i Repræsentanternes Hus har bestået af syv demokrater og to republikanere.

De to republikanere er Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er modstandere af Trump.