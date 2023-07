Hård fødsel: Khaders kulturrejser styrtbløder

Det har ikke været en let opstart for Naser Khaders rejsebureau, der tabte alle sine penge i sit første leveår

Starten for den tidligere konservative politiker Naser Khaders rejseeventyr, Palmyra Rejser, har været alt andet end en dans på roser.

Pengene er fosset ud af kassen, og der er blevet fokuseret på de forkerte ting. Det skriver Naser Khader i en atypisk lang ledelsesberetning i regnskabet for Palmyra Rejsers 2022, der netop er offentliggjort:

- Jeg erkender, at vi økonomisk er kommet uheldigt i gang. Jeg var klar over, at 2022 ville være et år kun med udgifter, og var indstillet på det som en naturlig investering, når man starter et nyt firma.

- Men disse opstartsudgifter blev desværre væsentlig større end nødvendigt uden at give forventede resultater. Det er dyrt optjente lærepenge.

Ville stalke Jesus

I 2021 blev Naser Khader ekskluderet fra Det Konservative Folkeparti efter en undersøgelse af grænseoverskridende adfærd over for en lang række kvinder.

Livet som løsgænger blev ikke proppet med parlamentarisk arbejde, og i 2022 startede han - mens han stadig sad i Folketinget - Palmyra Rejser. Her annoncerede han, at man med ham som rejseleder kunne 'stalke Jesus' i Mellemøsten.

Det er fortsat, efter at han forlod politik og ikke genopstillede til valget i november 2022.

Naser Khader er selv med på flere af rejserne til Mellemøsten, hvor man kan gå i Jesu fodspor. Foto: Facebook

I regnskabet forklarer han, hvordan der dog slet ikke var styr på biksen. Han beskriver, hvordan der blev holdt en 'flot og dyr' indvielsesreception, og sortimentet blev udvidet med badeferier og golfrejser.

Ting, der slet ikke havde noget med kulturrejser i Mellemøsten at gøre.

- Desuden blev jeg anbefalet at deltage i en dyr messe i Herning i starten af 2023, der viste sig ikke at give de forventede resultater, men drænede kassen, skriver Naser Khader.

Dundrende underskud

Resultatet for 2022 er et underskud på 250.982 kroner. Og det betød, at hele egenkapitalen blev tabt. Men det betyder ikke enden for Khaders rejseeventyr.

- Udgifterne løb hurtigt løbsk, og selvom jeg var ny i branchen, kunne selv jeg se, at der helt åbenlyst var brug for en anden kurs, skriver Naser Khader.

For at vende rejseskuden har Naser Khader fået to partnere, har fjernet golfrejser og 'diverse ikkekulturelle rejser' og er helt stoppet med 'annoncering, messer og brochurer'.

Samtidig har ledelsen i marts skudt 400.000 kroner i selskabet.

Efter at have tabt alle pengene er der skudt nye ind i Khaders rejseselskab. Og nu kommer det til at gå bedre, skriver han i regnskabet. Foto: Facebook

Bod og bedring

Skal man tro Naser Khader i regnskabet, så har det allerede båret frugt. Der er rejser booket i efteråret 2023 til ikke blot Mellemøsten, men også Færøerne og Rom.

- Den nye ledelse har nu udarbejdet en realistisk forretningsplan og har givet hinanden hånden på at minimere udgifterne og have fuld fokus på indtægter. Nu skal der produceres og sælges rejser.

- Palmyra Kulturrejser er kommet for at blive, skriver Naser Khader.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Naser Khader.

