Hård intern kritik af Pape: 'En jammerlighed'

Flere konservative medlemmer har nu skrevet under på en indstilling af den omstridte Pernille Weiss som spidskandidat til EP-valget. Der rettes samtidig en hård kritik af partiledelsen fra to regionsrådsmedlemmer, hvoraf den ene vil have en ny formand

Kim Frost har været medlem af de konservative i 60 år.

I dag han regionsrådsmedlem for partiet i Region Nordjylland, og han har fået nok af den måde, partiledelsen med Søren Pape i spidsen kører biksen på.

Derfor tager han nu bladet fra munden:

- Det er med blødende hjerte, at jeg må se partiet gå fuldstændig i hullet. Ved det seneste landsråd havde vi 16 procent af stemmerne, nu er det lykkedes ledelsen at forkludre det så meget, at vi er kommet ned omkring fem procent.

- Det er en jammerlighed, siger han til Ekstra Bladet.

Kim Frost er blandt underskriverne på endnu en indstilling af Pernille Weiss som partiets spidskandidat til Europa-Parlamentet, som blev sendt til partiledelsen onsdag, og som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Annonce:

Endnu en indstilling, der går stik imod partiledelsen, der har vraget Weiss som spidskandidat efter flere sager om elendigt arbejdsmiljø og sygemeldinger blandt hendes medarbejdere.

- Man kan ikke midt i det hele fjerne en så indflydelsesrig person i Europa-Parlamentet som spidskandidat. Derfor har vi vejet hendes kvalifikationer så tungt, at vi mener, hun skal fortsætte, siger Kim Frost om indstillingen, som i alt har 22 underskrivere.

Har ikke leveret

Kim Frost revser sin partiformand i hårde vendinger.

- Hvis der er nogen, der ikke har leveret, er det toppen af Det Konservative Folkeparti.

- Jeg skrev allerede til ledelsen i valgkampen, at de skulle se at få fjernet Søren Pape som statsministerkandidat, nu hvor Løkke også havde meldt sig. Det havde ingen gang på jorden. Alligevel fremturede man med det, og det gik jo, som det gik.

Annonce:

- Jeg render ikke af pladsen. Jeg har være med i 60 år, så det smerter mig dybt at se så klodset en måde at køre partiet på. Det håber jeg, at mange - ligesom jeg – vil gøre opmærksom på under landsrådet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kim Frost. Pr-foto

Mangler gennemslagskraft

- Har du tillid til Søren Pape som formand?

- Nej, desværre. Han er et ualmindeligt rart og tillidsvækkende menneske, så tillid er ikke et rette udtryk. Men han har ikke gennemslagskraften til det. Der er noget, der hedder karisma, sejhed og at ville vedkende sig magt. Og der mener jeg ikke, at der er flueben ved dem alle.

- Så du vil gerne have en ny formand?

- Ja, hvis det kan lade sig gøre, lyder det fra Kim Frost.

Kritikken preller af

Ekstra Bladet har bedt om en kommentar fra Søren Pape Poulsen, men i stedet er det partiets organisatoriske næstformand, Henrik Weiglin, der udtaler sig.

Han afviser kritikken og fastholder desuden, at Papes beslutning om ikke at genopstille Weiss var rigtig.

Annonce:

'Pape viser da netop lederskab og gennemslagskraft, når han som formand for partiet og sammen med partiets forretningsudvalg, træffer den helt nødvendige beslutning om, at Pernille Weiss ikke skal genopstilles. Ingen partier eller virksomheder kan acceptere at have ledere, som systematisk gør medarbejdere alvorligt syge, som Ekstra Bladet selv har dokumenteret. Det modsatte, at ignorere sagen, havde været et ledelsessvigt af rang,' skriver Henrik Weiglin.