Hård kritik af Hækkerup: Det er jo helt absurd

Forsvarsadvokaten for den et-benede og mulige pirat kritiserer i skarpe vendinger justitsminister Nick Hækkerups planer om at sende hendes klient til Kosovo, hvis han bliver dømt

Med mundbind, hue og et ben blev den mulige pirat fra Nigeria kørt ud af retslokalet i Københavns Byret i kørestol for at blive ført ned til en ventende handicapbus.

Den nigerianske statsborger har fået forlænget sin varetægtsfængsling frem til 1. februar. Denne gang på dansk jord, efter han torsdag aften blev fløjet til Danmark fra Ghana, hvor han har været indlagt, fordi han fik amputeret sit ben efter den dramatiske ildkamp med de danske frømænd i Guineabugten.

Han nægter sig skyldig.

Den uheldige pirat har ikke været så heldig, som de andre sigtede i sagen, der efter ordre fra justitsminister Nick Hækkerup har fået opgivet deres sager, fordi man ikke vil retsforfølge dem i Danmark.

På grund af det amputerede ben skal den sigtede nu varetægtsfængsles i Danmark, da det ifølge de danske myndigheder ikke har været sundhedsmæssigt forsvarligt at løslade ham til søs, og fordi det ikke er lykkedes at indgå en aftale med Ghana, som han befandt sig i.

Nu er han så her, men hvis han bliver dømt, er det ikke sikkert, at det bliver endestationen for manden. Hvis det står til Nick Hækkerup, skal manden nemlig sendes til det fængsel i Kosovo, som de danske myndigheder vil leje.

Og det møder hård kritik fra mandens forsvarsadvokat Birgitte Skjødt.

- Det virker helt absurd. Man hiver ham til Danmark for at få ham retsforfulgt, og så siger man, at den eneste grund til, at du er i Danmark, er fordi, du har fået kappet et ben af, og når vi så er færdige med dig, så skipper vi dig af til et fængsel, hvor du er fuldstændig afskåret fra omverden, siger hun.

Artiklen fortsætter under billedet...

En handicapbus ventede på den varetægtsfængslede, der har fået amputeret et ben. Foto: Jonas Olufson

Det er politisk

Forsvarsadvokaten er forundret over, at de øvrige sigtede har opnået såkaldt tiltalefrafald og er blevet løsladt til søs, når hendes klient nu muligvis kan se frem til en fængselsstraf.

- Det her er en politisk beslutning. Det er ikke en beslutning, der baserer sig på nogle af de typiske grunde, man bruger, når man laver et tiltalefrafald. Tiltalefrafald er noget, man som regel bruger i mindre sager, hvor man siger, der er for store omkostninger ved at føre den her sag. Jeg har i hvert fald ikke oplevet, at man har gået ind og givet tiltalefrafald i sager, der handler om drabsforsøg, siger hun.

- Det virker tilfældigt, at man ikke også har givet min klient et tilalefrafald.

Hun fortæller, at den formodede pirat har børn i Nigeria, og derfor meget gerne vil hjem, men at hans nye handicap selvfølgelig også vil give nogle udfordringer i et land som Nigeria.