Hård kritik af Hækkerup: Magtarrogance

Justitsminister Nick Hækkerup får nu kritik for at nedgøre PET i sagen om de danske børn i Syrien

En række politikere langer nu ud efter justitsminister Nick Hækkerup for at udvise 'magtarrogance' og nedgøre PET og efterretningstjenestens trusselsvurdering i sagen som om de danske børn i Syrien.

Det er især Nick Hækkerups formuleringer under et samråd i Folketingets retsudvalg torsdag i sidste uge, der møder kritik fra venstrefløjen i Folketinget.

Hækkerup forsvarede under samrådet, at regeringen ikke følger PET's vurdering i sagen om de danske børn i sagen.

PET har i sin årlige trusselsvurdering skrevet, at børnene ikke udgør en trussel, men at de på sigt kan komme til at gøre det, hvis de bliver i lejrene.

Men den vurdering giver regeringen ikke meget for.

- PET har lavet sin vurdering. Det er jo fair nok. Den stemmer jo bare ikke overens med regeringens politik, og vi er jo ikke tvunget til at indrette os efter, hvad en styrelse måtte mene, lød det fra Nick Hækkerup.

Bekræfter: PET-vurdering samlede støv i et år

Radikal udmelding

Rosa Lund, retsordfører for Enhedslisten, undrer sig over Hækkerups måde at omtale PET:

- Det er en ret radikal udmelding af justitsministeren at kalde PET for en styrelse og tale om dem på den måde, at de mener noget. Det er ikke sådan, jeg betragte politiets efterretningstjeneste. PET passer på Danmark og deres trusselsvurderinger kommer jo på baggrund af en faglighed. Jeg har ikke ført hørt en justitsminister negligere PET på den måde.

- I alle mulige andre sammenhænge får at vi at vide, at det er rigtig vigtigt, hvad PET vurderer. Men ikke når PET siger, at det mest sikre for Danmark er at tage de her børn hjem. Jeg synes, vi har krav på at vide, om der er andre faglige vurderinger, som PET laver, som regeringen ikke mener vi skal følge, siger Rosa Lund.

Derfor kan vi ikke 'lade dem rådne op'

'Magtarrogance'

Alternativets medlem af Folketinget, Torsten Gejl, kritiserer også Hækkerups sprogbrug:

- Det er magtarrogance, når man ignorerer vigtige instansers indlæg og vurderinger, fordi man på forhånd har dannet sig sin mening.

Han mener, at det for regeringen har handlet om at få PET til at fremstå som betydningsløse.

- Der er tale om et populistisk argument, som handler om at kunne stå på Folketingets talerstol og sige, at vi vil ikke have fremmedkrigere til Danmark. Det betyder, at man derefter må konstruere en masse argumenter - herunder at PET er ligefyldige, lyder kritikken fra Torsten Gejl, som mener, at regeringen tydeligvis ikke vil lytte til nogen andre end sig selv i sagen.

- Når de først har besluttet sig for at vise fasthed i debatten på bekostning af danske børn, så er resten bare en ekspeditionssag.

Løkke: Lad os nu tage de børn hjem Efter Mette Frederiksen overtog magten fra Lars Løkke Rasmussen, blev praksis strammet i sagerne om de danske børn i Syrien. Foto: Olivia Loftlund Tidligere statsminister og Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen stod for en lempeligere linje i sagerne om de danske børn i de syriske fangelejre end Mette Frederiksens regering. Nu går Lars Løkke Rasmussen hele vejen og erklærer et debatindlæg i BT, at han mener, at Danmark skal hente børnene hjem. 'Vores ansvar for mindreårige i nød tilsidesættes af hård retorik om deres forældres landsforræderi – alt imens mange folketingsmedlemmer inderst inde godt ved, at det både er på kanten af vores internationale forpligtelser og uklogt i forhold til at undgå opbygning af det had, fremtidens terrorister er skabt af. Men tør vi sige det højt til befolkningen?,' skriver Løkke i et indlæg, hvor han selv vover pelsen: 'Lad os nu tage de børn hjem!'

'Forstemmende'

Også SFs retsordfører, Karina Lorentzen, er bekymret for regeringens kurs.

- Det er forstemmende, at man har en myndighed, der er eksperter, og som man ignorerer og laver anden politik, fordi deres syn er underordnet. Hvis det blev en rettesnor for alt, så ved jeg ikke, hvor vi ender henne, siger hun.

Hverken Venstres eller De Konservatives retsordførere, Preben Bang Henriksen og Naser Khader, har ønsket at kommentere sagen. Heller ikke PET har ønsket at kommentere Nick Hækkerups udtalelser på samrådet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Regeringen lytter skam til PET, fastslår Nick Hækkerup, selv om regeringens kurs i sagen om de danske børn i Syrien går imod efterretningstjenestens vurdering. Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

'Jeg har kæmpe stor respekt for PET'

Justitsminister Nick Hækkerup skriver i en mail, at han nærer stor respekt for PETs arbejde, men at det i sidste ende er regeringen, der lægger kursen.

'Jeg har kæmpe stor respekt for PET, som hver evig eneste dag arbejder for at holde Danmark trygt og sikkert. Jeg og regeringen lytter altid til Politiets Efterretningstjeneste og tager tjenestens faglige vurderinger til efterretning. Det gælder også sager om fremmedkrigere, der rejser en række dilemmaer. Men det er til syvende og sidst regeringen, der på baggrund af bl.a. faglige input lægger kursen og definerer den politiske linje.'