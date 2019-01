Hård kritik af Kristian Jensen: - Vær et mandfolk

Finansminister Kristian Jensen bliver nu kritiseret for at misbruge sit embedsværk ved at forsøge at gennemhulle Socialdemokratiets nyeste udspil, der bl.a. bebuder, at nedslidte skal have ret til at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

Se også: Mettes valgoplæg: Nedslidte skal have ret til tidlig pension

Kort efter Mette Frederiksens (S) lancering af pensionsudspillet lagde Finansministeriet tirsdag aften et hurtigt sammenstrikket notat på ministeriets hjemmeside, som sætter spot på negative konsekvenser af Socialdemokratiets store valgoplæg.

'Finansminister Kristian Jensen har på baggrund af omfattende interesse for emnet – herunder i form af henvendelser fra pressen – bedt Finansministeriet udarbejde et kort notat om opmærksomhedspunkter', skrev ministeriet på sin hjemmeside.

Mette vil ændre reglerne: Så høj bliver DIN pensionsalder

I selve notatet har de enkelte afsnit fået negative overskrifter som 'Tidligere tilbagetrækning vil forværre mangel på arbejdskraft' eller 'De offentlige finanser vil isoleret set blive svækket af lavere pensionsalder'.

Og det er dybt pinligt, mener Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen.

- Det er dybt pinligt og ren valgkamp fra Kristian Jensens side, når han prøver at skubbe sit embedsværk foran sig. Det er en tilståelsessag, når man på den måde sætter sit embedsværk til at lave politisk arbejde. Jeg glæder mig bare over, at notatet faktisk viser, at man kan gøre rigtig meget for de tre milliarder, vi foreslår at bruge, siger Nicolai Wammen til Ekstra Bladet.

S: Vær et mandfolk

- Jeg synes bare, han burde være mandfolk nok til at selv at gå ud med sin kritik, lyder det fra den politiske ordfører.

- Kristian Jensen mangler til gengæld fuldstændig at svare på, hvad regeringen vil gøre for nedslidte borgere, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det eneste, vi har hørt, er, at de vil sætte pensionsalderen yderligere op, siger Nicolai Wammen.

Jensen afviser

Finansminister Kristian Jensen afviser, at han har misbrugt sit embedsværk til at lave politisk arbejde.

'Jeg får som tidligere finansministre hjælp fra mit ministerium til at regne på alle mulige udspil. Udspil både fra politiske partier og fra interesseorganisationer. Det sker ofte med forholdsvis korte tidsfrister, så jeg har mulighed for at deltage i debatten på et oplyst grundlag og med korrekte fakta', siger Kristian Jensen i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

'Det synes jeg faktisk, en finansminister skal gøre. Jeg har så valgt at offentliggøre et notat, som ministeriet har givet mig, så det er åbent for enhver, og alle, der er uenige i indholdet, kan jo så diskutere det. Det synes jeg egentligt er meget fair – og da bedre end hvis jeg bare gik og anvendte de input uden at lægge dem åbent frem. Så jeg kan klart afvise, at jeg skulle misbruge noget embedsværk.'