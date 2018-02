Hård kritik af Mettes flygtninge-udspil: Helt urealistisk

Nu skal det være slut med at troppe op i Padborg eller på Center Sandholm og kræve asyl i Danmark.

Det mener Mette Frederiksen og resten af Socialdemokratiet, som mandag præsenterede et nyt, samlet udspil for partiets udlændingepolitik.

Slut med spontan asyl: S er vendt på en tallerken

Ifølge udspillet skal der blandt andet indføres et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund der kan komme til Danmark. Samtidig skal spontane asylsøgere sendes til et danskdrevet modtagecenter i et tredjeland i eksempelvis Nordafrika.

Urealistisk

Men Frederiksens vision har lige så meget hold i virkeligheden som et fatamorgana udløst af ørkenvandring i Sahara.

– Det er et urealistisk forslag. Det kan ikke gennemføres i nogen overskuelig fremtid, siger generalsekretær ved Dansk Flygtningehjælp Christian Friis Bach til Ekstra Bladet.

Generalsekretæren kritiserer Socialdemokratiets forslag for at være helt ude af trit med virkeligheden i de nordafrikanske lande, hvor partiet vil placere danskdrevne modtagecentre.

Drukket af natpotten

– Man har allerede spurgt de lande, om de er interesserede i sådan nogle centre. De har alle sagt nej – uden undtagelse, siger Christian Friis Bach.

– Ifølge en af dem, der har været med til de forhandlinger, kommer svaret prompte – på landenes egne sprog: At vi vist må have ’drukket af natpotten’, lyder den nedslående vurdering fra generalsekretæren, der var udviklingsminister for de radikale i Helle Thorning-Schmidts (S) regering.

Der er heller ikke meget hjælp at hente for Mette Frederiksen hos eksperter på området.

Også selvom Ole Wæver, professor i migration ved Københavns Universitet, egentlig finder grund-idéen udmærket.

– Mange mener, at vi på længere sigt burde bevæge os i den retning, at man kan søge ude fra verden. Det er nøglen til at undgå, at folk dør på vej over Middelhavet. Problemet er bare, at det kan åbne for mange, mange flere asylsøgere. Vi skal bare forestille os et scenarie, som da konflikten i Syrien var værst, siger Ole Wæver.

– Og derudover kræver det i den grad en gennemgående revision af alle vores internationale aftaler. Så det er slet ikke noget, der kan ske på kort sigt. Og det er ikke noget, Danmark kan løse alene, lyder det fra professoren.

Hård dom over udspillet

Hos regeringspartiet Venstre, hvor den indvandrings-kritiske Marcus Knuth er udlændingeordfører, er dommen over udspillet også hård:

– Jeg ville ønske, at vi kunne knipse med fingrene og skabe sådan et system. Men desværre er situationen i mange lande i Nordafrika så ustabil, at der ikke er mulighed for at lave de lejre, siger Marcus Knuth, der kalder udspillet ’et fatamorgana’ ifølge Ritzau.

Mettes lejre i Afrika deler rød blok

Også SF, de radikale og Enhedslisten kritiserer udspillet.