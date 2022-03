Hård kritik af tilsyn med skandalekommune: Tegner et misvisende billede

Det var god læsning for den hårdt prøvede kommunale forvaltning i Fredericia Kommune, da Ankestyrelsen tidligere på ugen kunne berette, at de efter over et års overvejelser har besluttet ikke at rejse en tilsynssag mod Fredericia Kommune.

Men Ankestyrelsens arbejde får nu kritik fra kommunalekspert Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Ankestyrelsen fortjener megen ros for tidligt i Fredericia-sagen at have taget sagen op af egen drift. Men Ankestyrelsen fortjener ikke ros for den ikke særligt dybtgående afgørelse, som nu er kommet, og heller ikke ros for, at Ankestyrelsen øjensynligt læser advokatundersøgelsen på en måde, som sætter kommunen i et så positivt lys som muligt, siger han til Ekstra Bladet.

Ankestyrelsen mener, at Fredericia Kommune generelt - efter Ekstra Bladets afsløringer - har rettet op på de forvaltningsmæssige problemer, der har hersket i kommunen. Derfor vil man ikke rejse en tilsynssag. Men styrelsen har ikke undersøgt sagens mest penible element.

Nemlig at daværende borgmester Jacob Bjerregaard og kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe havde været inhabile, da de ikke orienterede økonomiudvalget om henvendelser om rygterne om, at de to skulle have en ulovlig, nær relation.

Hvis der har været en sådan relation, er det særdeles alvorligt, vurderede Fredericia Kommunes advokater fra Horten og opfordrede kommunen til at reagere på det.

Ankestyrelsen oplyser i et skriftligt svar, at styrelsen ikke er gået ind i sagen om den mulige inhabile relation, fordi styrelsen ikke har beføjelser til behandle sager om mulige strafbare forhold.

Hele sagskomplekset blev i marts 2021 overdraget til efterforskning hos Sydøstjyllands Politi, der tidligere på måneden kunne fortælle, at sagen nu ligger til vurdering hos anklagemyndigheden.

Brød loven

Fredericia Kommune havde i strid med loven både solgt en byggegrund til den forhenværende borgmester Jacob Bjerregaard og givet ham en ulovlig byggetilladelse ved at indføre en ulovlig praksis, som advokatfirmaet Horten konkluderede formentlig skyldtes hensynet til borgmesterens sag.

Desuden havde den daværende kommunaldirektør, Annemarie Zacho-Broe, ifølge højt placerede medarbejdere i kommunen forsøgt at fjerne belastende dokumenter om den tidligere borgmesters boligsag.

Ankestyrelsen modtog kommunens omfattende eksterne advokatundersøgelse om boligsagen og habilitet, der sammenfattende afslørede massive problemer med grundlæggende forvaltningsretslige principper. Arbejdet blev sat i gang efter en lang række afsløringer i Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har siden mandag morgen, hvor Fredericia Kommune modtog afgørelsen fra Ankestyrelsen, forsøgt at få et interview med styrelsen. Men de relevante medarbejdere i styrelsen vil kun tale med Ekstra Bladet, hvis avisen indvilliger i, at det er til baggrund, hvilket Ekstra Bladet har afvist.

Et klassisk trick fra spin- og kommunikationsbogen, der betyder, at journalisten her vil få noget viden, som man ikke må citere eller referere fra.

Artiklen fortsætter under videoen ...

'En af de glatte og ukomplicerede sager'

Centralt i sagen og det, som Ankestyrelsen har brugt et år på at vurdere, er, at Jacob Bjerregaard fik lov til at bygge sit hus efter et forældet bygningsreglement, der ifølge en ekspert kunne spare ham for op mod 300.000 kroner.

Kommunen modtog nemlig Jacob Bjerregaards byggetilladelse efter den skæringsdato, hvor man overgik til det nye bygningsreglement.

Forinden havde den daværende borgmester sendt en mail til vækstdirektøren i kommunen, hvor han orienterede om, at han havde en byggetilladelse på vej.

Den daværende direktør kvitterede for den til borgmesteren og sendte en mail tilbage, der set i lyset af sagens senere udvikling er særlig interessant.

'Jeg er sikker på, at det er en af de glatte, ukomplicerede sager,' svarede han borgmesteren.

Tegner et misvisende billede

Samme vækstdirektør udstedte nemlig en ulovlig instruks, så fem byggetilladelser, som kommunen modtog i de samme dage som borgmesterens, alle blev behandlet efter det forældede bygningsreglement. Den ulovlig sagsbehandling fra kommunens embedsfolk vurderede advokaterne formentlig skete af hensynet til borgmesterens sag.

Men at man i Fredericia Kommunes forvaltning tilsyneladende har haft en praksis, hvor man ulovligt tilgodeser borgmesteren, er ikke noget, som Ankestyrelsen hæfter sig ved i udtalelsen til Fredericia Kommune.

- Ankestyrelsen afgørelse tegner et misvisende billede af, at borgmesterens sag blot blev behandlet i strid med reglerne på samme måde som fem andre sager. Hvor advokatundersøgelsen derimod konkluderer, at vækstdirektøren formentlig af hensyn borgmesterens sag gav en ulovlig instruks om at behandle sagerne i strid med reglerne, siger kommunalekspert Roger Buch.

Ankestyrelsen oplyser i et skriftligt svar, at det væsentlige for styrelsen har været, hvordan kommunen har tænkt sig at rette op på de ulovlige forhold, hvilket ikke har givet anledning til at iværksætte en tilsynssag.

Vækstdirektøren er ikke længere ansat i kommunen.