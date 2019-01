Hård kritik: Der vanker næse til Samuelsen i dag

Det forventes at et flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti udstyrer Anders Samuelsen (LA) med en næse. - Det er ikke verdens største næse, men det er en næse, lyder det

Klokken 13 i dag vil udenrigsminister Anders Samuelsen med al sandsynlighed blive tildelt en næse. Et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har indgivet deres beretning om, hvorfor udenrigsministeren fortjener en næse.

Det fortæller udenrigsordfører Nick Hækkerup (S) til Ekstra Bladet.

- Forventningen er, at han vil få en næse, som han vil blive udstyret med af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Det er min forventning, at det er sådan, det er. Regeringspartierne vil selvfølgelig ikke give ham en næse, og de resterende partier vil heller ikke, siger Nick Hækkerup.

Kritikken af Anders Samuelsen er rejst på baggrund af, at udenrigsministeren har forskere lov til at citere medlemmer i Udenrigspolitisk Nævn sagt under fortrolige møder, uden Folketingets godkendelse, til en historisk redegørelse om Danmarks krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan i årene 1993-2004.

- Det er nødvendigt, når der har været sådan her et forløb, at sige, at det er Folketinget ikke tilfreds med. Nu skal vi i gang med at finde ud af fremadrettet, hvordan det skal fungerer.

- Grundlæggende handler det om, hvem der har ret til de ting, der er blevet sagt i Udenrigspolitisk Nævn, og hvor Anders Samuelsen snakker med Folketinget om, hvad vi mener, og ikke tager hensyn til det, som vi siger, og det er i virkeligheden det, der er sagens kerne, siger Nick Hækkerup.

Hvad er en næse? En næse er den populære betegnelse for kritik af en politikers handlinger. Næser får dog sjældent parlamentariske konsekvenser.

Ny aftale

Udenrigsordføreren understreger, at det ikke handler om, at der ikke skal gives adgang til oplysninger.

- Der er ikke nogen, som ikke synes, at der skal være fuld adgang til alle oplysninger. Det, der har været spørgsmålet, det er, om man skal kunne bringe ordrette citater fra medlemmerne, siger han.

- Jeg vil tro, der vil ske det nu, at Folketinget og Udenrigsministeriet laver en aftale om, hvordan det skal foregå fremadrettet, og jeg er stensikker på, at den aftale kommer til at betyde, at Folketinget og ministeriet skal være enige om, hvordan man skal kunne citere medlemmer direkte.

- Hvor stor er den her næse?

- Det er ikke verdens største næse, men det er en næse, lyder det fra den socialdemokratiske udenrigsordfører.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Enhedslistens udenrigsordfører Eva Flyvholm, at partiet på et gruppemøde tirsdag er blevet enige om, at der skal gives en næse til Anders Samuelsen. Hun fastslår dog, at partiet mener, at der skal kunne citeres fra nævnsmøder.

- Men det er Folketinget og ikke Udenrigsministeriet, der skal give tilladelse til at citere, skriver Enhedslistens udenrigsordfører i en sms.

Dybt uenig

I Venstre bliver det et 'overraskende' nej til at give Anders Samuelsen en næse, lyder det ironisk fra partiets udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen, med henvisning til, at partiet selvsagt ikke vil være med til at give en minister fra deres regering en næse.

Venstre har sammen med De Konservative og Liberal Alliance indgivet en såkaldt mindretalsberetning, der kommer med i beretningen.

- Selve forløbet i forhold til den manglende kommunikation nævner vi i vores mindretalsudtalelse. Vi er glade for, at Anders Samuelsen går ud og siger, at han tager det på sine skuldre. Men selve pointen om, at Folketinget skal afgøre fremover, hvornår og hvorledes, der skal være åbenhed, det er jeg dybt, dybt uenig i. Jeg går ind for fuld åbenhed i historiske redegørelser, lyder det fra Michael Aastrup Jensen.