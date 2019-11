Hård kritik: Simon Emil skaber blåt kaos

Tilstandene i blå blok nærmer sig det kaotiske, efter at LA-afhopperne Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund har dannet partiet Fremad.

I forvejen er den borgerlige lejr mildest talt kommet haltende fra start efter den socialdemokratiske valgsejr.

Hos Dansk Folkeparti har formand Kristian Thulesen Dahl været på danmarksturné for at finde sine ben efter den syngende valglussing.

Og hos det største borgerlige parti, Venstre, har man primært brugt tiden på de interne slagsmål, der førte til, at Lars Løkke skred, og Jakob Ellemann-Jensen blev ny formand.

Nu er status, at hele seks blå partier skal slås om de borgerlige stemmer og samtidig forsøge at finde fælles fodslag i bestræbelserne på at slå Mette Frederiksen ved næste valg.

I det lys får partiet Fremad ikke ligefrem en hjertelig modtagelse.

DF’s gruppeformand, Peter Skaarup, frygter, at Ammitzbøll og Egelunds politiske projekt blot vil føre til stemmespild i blokken.

– Alt andet lige er det godt nyt for Mette Frederiksen, at der kommer flere partier, der peger på en borgerlig statsminister, og som risikerer ikke at komme i Folketinget, siger han.

– Hvad mener du om jeres egen position i blå blok efter valgresultatet og den lidt kaotiske situation, der er lige nu?

– Jeg tror ikke, det bliver hverken værre eller bedre af, at der kommer et nyt parti. Det, der kan ske efter et valg, er, at der kan komme stemmespild. Partierne, der gerne vil opstille et alternativ til regeringen, står svagere. Så på den led er det ikke særlig godt nyt, siger Peter Skaarup.

Både gruppeformand i DF, Peter Skaarup, og partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, ser det nye parti som vand på Mette Frederiksens mølle. Foto: Jens Dresling

Den konservative gruppeformand, Mette Abildgaard, er heller ikke begejstret for de to LA-afhopperes nye projekt.

– Det var bestemt ikke sådan, at jeg vågnede op i morges og tænkte ’gud, hvor har vi brug for et ekstra borgerligt parti i Danmark ud over de fem, vi har i forvejen’, og jeg har lidt svært ved at se, hvor der er en særlig plads til dem i dansk politik.

– Ved sidste valg så vi, at der lå tre partier lige omkring spærregrænsen, som allesammen var af borgerlig observans: Kristendemokraterne, Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Og det er klart, at man kan frygte, at et nyt borgerligt parti, som også kommer til at ligge deromkring, vil betyde, at vi spilder enormt mange stemmer, som ellers kunne være gået til at skaffe en borgerlig statsminister, siger hun.

En gave til Ellemann

Medstifter af Fremad Simon Emil Ammitzbøll-Bille ser ingen grund til at frygte stemmespild i blå blok.

– Der er større risiko for, at de partier, der minder om hinanden, ender i stemmespild, end det parti, der skiller sig ud.

Jeg tror, at Fremad er en rigtig god nyhed for Jakob Ellemann og Venstre, fordi vi i større grad vil kunne trække stemmer hen over midten end de øvrige partier, siger han til Ekstra Bladet.

De to stiftere af det nye parti Fremad, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, er begge tidligere medlemmer af Liberal Alliance. Foto: Jens Dresling

– Der er efterhånden godt trængsel i den borgerlige lejr. Hvori ligger jeres berettigelse?

– I den konflikt, der har været mellem de mere nationale konservative og de liberale globale, har nogle DF eller Nye Borgerlige at stemme på, og andre har de tre øvrige partier. Nu er det sådan, at de, der ønsker den rene værdi-liberale vare, har et parti at stemme på. Det synes jeg egentlig er meget godt.

– Kunne de ikke bare stemme radikalt?

– Nej, det kan de ikke, hvis de samtidig ønsker en borgerlig økonomisk politik med lavere skat, mindre stat, og hvis de er imod for meget regulering, og at man skal sige ja til alle detaljer nede fra EU.

– Du har tidligere dannet Borgerligt Centrum. Hvad adskiller sig den her gang for, at Fremad bliver en succes?

– Det var en helt anden situation dengang. Der var to partier, LA og Borgerligt Centrum, som mindede en del om hinanden. I dag er der meget rent plads til det værdi-liberale. Jeg kom ind i LA med det værdi-liberale, og jeg går ud af LA med det værdi-liberale, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.