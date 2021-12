Hårde DF-angreb på Støjberg

HB-medlem Martin Henriksen kritiserer Messerschmidt for at angribe Støjberg. Men med partiledelsens opbakning svingede han selv kniven i fem år

Dansk Folkepartis hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen kritiserer Morten Messerschmidt for at 'angribe' Inger Støjberg og 'tale hende ned' i et kynisk magtspil om formandskampen.

Men den mangeårige udlændingeordfører holdt sig ikke selv tilbage med hårde og hyppige angreb på Inger Støjberg, da hun i fire år var udlændingeminister i Løkke-regeringerne.

- Hun taler for meget og strammer for lidt ... Støjbergs udlændingepolitik er for slap, lød det ofte fra Martin Henriksen.

Det var som regel strammer-Henriksen, der på DF's vegne gik offentligt i kødet på Inger Støjberg - og han havde partiledelsens velsignelse.

Men op til det forestående formandsvalg til januar bakker både den afgående formand Kristian Thulesen Dahl, partistifter Pia Kjærsgaard og tidligere næstformand Søren Espersen op om Støjberg på posten. Hvis hun selv vil.

Det samme har Messerschmidt hidtil gjort udadtil, hvilket dog ifølge Martin Henriksen kun har været på skrømt.

- Messerschmidt-fløjen (har) ikke på noget tidspunkt satset eller håbet på Støjberg som formand ... nu kan alle se det, lød det fra Henriksen til Ekstra Bladet dagen efter den historiske dom i Rigsretten på 60 dages fængsel til Støjberg.

- Messerschmidt har brugt Støjberg - ligesom han bruger alle andre - i et kynisk magtspil, som alene handler om at bringe sig selv til tops, fortsatte det hårde udfald fra Martin Henriksen.

Udråbt som frelser

Som bekendt blev Inger Støjberg løsgænger i begyndelsen af året. I september blev hun båret ind på skjolde til Dansk Folkepartis årsmøde og udråbt som partiets frelser.

Efter DF-nedsmeltningen ved kommunalvalget, hvor Thulesen Dahl meddelte sin afgang, var både top og bund i partiet klar til at tilbyde hende formandsposten. Trods den lille formalitet, at hun officielt ikke har meldt sig under DF-fanerne.

Hukommelsen er altså kort i Dansk Folkepartis ledelse. Så sent som under Instrukskommissionens afhøringer i maj 2020, gik Martin Henriksen i flæsket på Inger Støjberg og hendes - falske må man forstå - retorik på udlændingeområdet.

Martin Henriksen har ikke reageret på Ekstra Bladets henvendelse om et interview. Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard takker via partiets presseafdeling pænt nej tak til interview.

