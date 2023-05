Hårdt angreb på Mette F: Hjerteløst!

- Jeg kalder det hjerteløst og uansvarligt.

Så klar i mælet er Enhedslistens politiske ordfører, når snakken falder på Mette Frederiksen og resten af SVM-regeringens ageren i sagen om det seksårige danske barn, som regeringen vil lade blive i fangelejren al-Roj i Syrien med sin mor.

Det siger Mai Villadsen lørdag i sin tale ved partiets årsmøde i København.

- Regeringen har ladet danske børn rådne op i syriske flygtningelejre. Nu bliver flere heldigvis hentet hjem.

- Men Mette Frederiksen har kæmpet med næb og kløer for, at én seksårig, meget, meget syg dansk dreng, skal blive dernede. Det kalder de et kompromis. Jeg kalder det hjerteløst og uansvarligt, siger Mai Villadsen.

Uenighed

Der har længe været en velkendt uenighed i regeringen i sagen om de resterende danske børn og deres mødre i den syriske fangelejr.

Moderaterne fik tidligere i maj trumfet igennem - mod Socialdemokratiets og Venstres ønske - at yderligere to danske børn og deres mor skulle hentes hjem fra al-Roj-lejren.

Men når de er hentet tilbage til Danmark, vil der altså fortsat sidde en dansk dreng tilbage i lejren sammen med sin mor.

Moren, der har somalisk baggrund, har afvist regeringens forslag om at lade drengen evakuere til Danmark og selv blive i lejren.

Mai Villadsen er altså på ingen måde imponeret over Mette Frederiksen og SVM-regeringens ageren, siden den blev dannet for knap et halvt år siden.

Flere og flere drenge fjernes fra de syriske fangelejre og overføres til centre for at blive afradikaliseret og for at forhindre, at kvindelige syriensfarere bruger dem som sexslaver. Ekstra Bladet har besøgt et af de to centre, som det sidste danske syriensbarn potentielt kan ende i

Skattelettelser

Hun benytter også sin tale i Hafnia-Hallen til at beskylde regeringen for at give de rigeste skattelettelser og skære på hjælpen til de mest udsatte i samfundet.

- Som vil lade velfærden falde fra hinanden, selv om velstanden vokser. Som lader store virksomheder tjene penge på at forurene, mens klimaforandringerne buldrer afsted, siger hun.

Mai Villadsen stikker dernæst til Mette Frederiksen på et af de steder, hvor det gør allermest ondt.

- Ikke overraskende er det en skidt cocktail at mikse den udgave af Socialdemokratiet, vi lærte at kende i Corydon-dagene, med Lars Løkke Rasmussen (Moderaternes politiske leder, red.).

- For at bruge regeringens egen ordbog kunne man måske kalde blandingen for ”Corydon plus”, siger hun.

Bjarne Corydon var fra 2011 til 2015 finansminister i regeringen, som blev ledet af statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), og som i stor udstrækning førte en blå økonomisk politik.

Bjarne Corydon fik tilnavnet 'Blå Bjarne'. Mette Frederiksen var dengang ikke begejstret for regeringens økonomiske politik, som i høj grad blev dikteret af De Radikale.