Hårdt mod hårdt: Rusland skal hjemsende ambassadeansatte

Forhandlinger med Rusland er gået i vasken, fordi russerne insisterer på at inkludere efterretningsofficerer, skriver Udenrigsministeriet

Forhandlinger, der er gået i hårdknude, fører nu til, at den russiske ambassade i København skal skære ned på bemandingen.

Den besked har den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, modtaget fra Udenrigsministeriet i dag.

I konkrete tal betyder det, at ambassaden fremover kun må have maksimalt 5 diplomater og 20 administrativt og teknisk personale, skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Det svarer til det antal ansatte, der er på den danske ambassade i Moskva. Det fremgår ikke af Udenrigsministeriets meddelelse, hvor mange ansatte der er på Ruslands ambassade nu.

Forhandlinger brudt sammen

Ifølge Udenrigsministeriet har Danmark og Rusland ført 'længerevarende forhandlinger' vedrørende visum til medarbejdere på den danske ambassade i den russiske hovedstad.

Det er sket med det mål at 'opretholde velfungerende ambassader i både Danmark og Rusland'.

Annonce:

Men de forhandlinger er altså ingen vegne kommet, og det er russernes skyld ifølge ministeriet.

'Forhandlingerne har ikke ført til resultater på grund af gentagne russiske forsøg på at inkludere visumanmodninger til russiske efterretningsofficerer som del af disse forhandlinger,' lyder det i pressemeddelelsen.

'Beslutningen om at indføre paritet i størrelsen på de to ambassader indebærer, at den russiske ambassade i København skal reducere sin nuværende bemanding. Reduktionen skal være gennemført senest den 29. september.'

Efterretningsofficer afsløret

Det med, at Rusland gerne vil have efterretningsofficerer ind på ambassaderne er ingenlunde nyt.

Tidligere har Danmark udvist 15 diplomater fra den russiske ambassade, fordi de var efterretningsofficerer. Det skete for bare et år siden, og efter at krigen brød ud.

I går, torsdag, kunne Dagbladet Information så fortælle, at en efterretningsofficer er kommet til siden da.

Det er ifølge mediet den 43-årige Vladimir Grekov, der er officer i GRU.