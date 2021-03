Hårdt pres: Giver Kofod deadline

Udenrigsministeren har 'et par uger' til at rette op på sagen om de danske børn i syriske lejre, lyder det fra SF. Støttepartiet vil ikke garantere for konsekvenserne

Uret tikker for udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Hans ministerpost er i fare, og støttepartiet SF kræver inden for nærmeste fremtid en god forklaring i sagen om de danske børn i syriske lejre.

- Jeg har sagt direkte til ham, at han har et par uger til at rette op på det, og at vi ikke kan garantere, hvilke konsekvenser det får for ham eller andre ministre, siger SF's politiske ordfører, Karsten Hønge.

Ekstra Bladet har den seneste tid afsløret flere orienteringer, som Forsvaret Efterretningstjeneste (FE) har givet til regeringen om børnene i lejrene, men som ikke er kommet videre til Folketinget. Det har fået en række af Folketingets partier - herunder regeringens støttepartier - helt op i det røde felt.

Flere afsløringer

Sidste år orienterede efterretningstjenesten S-regeringen om, at Islamisk Stat har smuglet 30 børn ud fra fangelejrene al-Hol og al-Roj i Syrien. Formålet er at træne dem til at begå terror i deres hjemlande.

Desuden har Ekstra Bladet afsløret, at regeringen i september 2020 modtog efterretninger, som indikerer, at flere danske børn falder inden for den gruppe af børn, som Islamisk Stat planlægger at smugle ud af fangelejrene og gøre til fremtidens terrorister.

Seneste er det blevet afsløret, at regeringen i efteråret 2020 blev orienteret om, at Islamisk Stat har oprettet en børneafdeling i det afsnit i al-Hol-lejren i Syrien, hvor flere danske børn opholder sig.

Hemmelige FE-oplysninger: IS har skabt Kalifatets Løveunger i fangelejr

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Mandag aften kunne Ekstra Bladet afsløre, at Islamisk Stat har skabt Kalifatens Løveunger.

Fuldstændig ubegribeligt

Den radikale næstformand, Martin Lidegaard, er fortørnet:

- Det bygger oven på de seneste historier, I har bragt. Det gør det fuldstændig ubegribeligt for mig, hvorfor Folketinget ikke er blevet orienteret om det, og hvorfor regeringen ikke har handlet på det, siger han til Ekstra Bladet.

- Hvad har det af betydning for jeres tillid til Jeppe Kofod?

- Vi forventer en god forklaring fra regeringen på det her. Det er svært, fordi det er dybt fortrolige oplysninger. Derfor kan jeg heller ikke dele med dig, hvordan vi får den afklaring. Men en afklaring skal vi have, og så tager vi vores konklusion bagefter.

- I havde allerede sidste fredag mulighed for at få en afklaring på mødet i Udenrigspolitisk Nævn. Det skete ikke. Er jeres tålmodighed ved at slippe op?

- Vi er meget trætte af den her situation. Det er uholdbart, at vi ikke er kommet til bunds i den her sag. Så det forventer vi at komme hurtigt, siger Martin Lidegaard.