Hadebrev: 48-årig borgmester bliver anbefalet abort

Ikke alle er i stand til at glæde sig over, at Helsingørs 48-årige konservative borgmester, Benedikte Kiær, er gravid og skal føde sit andet barn til september.

Efter Benedikte Kiær har givet interview til blandt andet Ekstra Bladet om den glædelige nyhed, har hun modtaget et hadebrev i sin private postkasse.

Det skriver hun selv på Twitter, hvor hun offentliggør brevet.

'Vi anbefaler dig at du snarest får en abort. Man bør absolut ikke få børn i en alder af 48 år ... der er en meget stor risiko for at jeres barn bliver mongol. I er forfærdeligt egoistiske, når I får børn i jeres alder ... Når I færdes med jeres stakkels barn, vil I og barnet blive udsat for, at andre spørger, om barnet har sine bedsteforældre med, skriver den indebrændte, tilsyneladende anonyme afsender, der forudser, at barnet vil blive drillet i skolen. (artiklen fortsætter under billedet)

Presseafdelingen i Helsingør Kommune meddeler, at Benedikte Kiær ikke har yderligere kommentarer til brevet.

Men på de sociale medier spekulerer hun over om mænd, der får børn i sen alder, også modtager den slags ondskabsfulde henvendelser.

'Gad vide om Martin Lidegaard og Claus Riskjær og deres partnere også har fået sådant et hyggeligt brev i deres private postkasse. PS - det hedder ikke mongol, men Downs Syndrom', skriver hun.

Bemærkningen henviser til, at den tidligere radikale udenrigsminister Martin Lidegaard i sidste måned blev far for tredje gang i en alder af 51 år. Og tidligere på ugen kom det frem, at den 62-årige forretningsmand Klaus Riskær skal være far for sjette gang. (artiklen fortsætter under billedet)

Til 'Go' aften Danmark har Benedikte Kiær forklaret, at hun hjemme i Helsingør kun har fået positive kommentarer.

- Familie og venner og i Helsingør, hvor jeg bor og er borgmester, har jeg ikke mødt nogen som helst kritiske kommentarer. Det er Ekstra Bladet-segmentet, der er gået amok i deres forargelse, fortalte hun med henvisning til, at Ekstra Bladet forleden spurgte tilfældige mennesker på gaden om, hvad de mente om borgmesterens graviditet.

