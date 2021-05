Justitsminister Nick Hækkerup beklager nu, at han tilbageholdt en central PET-vurdering for Folketinget i sagen om de danske børn i Syrien

Justitsminister Nick Hækkerup beklager, at han i mere end et halvt år tilbageholdt en PET-vurdering for Folketinget om de danske børn i Syrien.

- Hvis jeg kunne spole tilbage, så ville jeg selvfølgelig have sagt det, siger Nick Hækkerup under et samråd i Retsudvalget.

- Jeg er faktisk oprigtig ked af, at vi sidder her nu og har den her debat, fordi jeg ikke på nogen som helst tidspunkt har haft et ønske om at forholde Folketinget oplysninger, siger Hækkerup.

Beklagelsen kommer, efter Ekstra Bladet har afsløret, at Nick Hækkerup har tilbageholdt PET-vurderingen for Folketinget.

Umiddelbart efter valget i sommeren 2019 blev Nick Hækkerup orienteret om PET-vurderingen, ligesom den også indgik i regeringens interne drøftelser om sagen.

Vurderingen fra PET lød, at de danske børn i Syrien risikerer at blive radikaliserede af at blive i de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj.

Hækkerup: Intet nyt fra PET

Under samrådet siger Nick Hækkerup dog, at der i hans øjne ikke var tale om nogen ny vurdering fra PET, og han brugte samtidig en stor del af sin indledende tale på at forklare, hvorfor han ikke har handlet i strid med ministeransvarlighedsloven ved at tilbageholde oplysninger for Folketinget.

- Vurderingen blev da heller ikke præsenteret for mig som noget nyt, sagde Hækkerup om den briefing om PET-vurderingen, han fik efter valget i sommeren 2019.

- Det skyldes formentlig at det var kendt i den offentlige debat, at der var en risiko for radikalisering i lejrene.

