Hækkerup i hård kritik af embedsmænd

Justitsminister Nick Hækkerup (S) erkender, at der er blevet begået fejl i hans eget ministerium i forbindelse med minkskandalen.

Men det er småting sammenlignet med de svigt, som er foregået hos Mogens Jensen (S) i Fødevareministeriet.

- Vi snakker om en anden kaliber for at sige det mildt. Der er altså proportionsforskel, fastslår han om sin egen rolle i regeringens ulovlige instruks om, at alle mink skulle aflives.

Herunder, at han deltog i et udvalgsmøde 1. oktober, hvor Fødevareministeriet advarede om, at det ville kræve ny lovgivning, hvis alle mink skulle dræbes.

Mink-skandalen: Topministre advaret 1. oktober

- På mødet 1. oktober i Covid-19-udvalget blev det besluttet, at Justits-, Fødevare- og Sundhedsministerierne skulle afklare det fornødne lovgrundlag for at aflive alle mink. Hvorfor gjorde I ikke det?

- Indholdet på mødet var spørgsmålet om aflivning inden for risikoområderne. Det er rigtigt, at så siger man, at hvis det på et tidspunkt bliver relevant at aflive alle mink, skal det fornødne lovgrundlag afklares.

- Det blev jo relevant. Men I fik ikke gjort det?

- Jeg er i hvert fald ikke oplyst om, at der blev fulgt op på den del. Der har ikke været den rådgivning, som man kunne ønske sig, i denne sag.

- Du sidder selv i Koordinationsudvalget. Hvorfor advarede du ikke på mødet 3. november, hvor det blev besluttet at aflive alle mink?

- Det fimsede svar er, at jeg lå syg med covid-19 og høj feber. Jeg var ikke med til mødet, hverken fysisk eller på Skype. Men K-udvalget burde have været oplyst om, at her er et problem med det nødvendige lovgrundlag. Her svigter i særdeleshed Fødevareministeriet med at give den vejledning på deres ressortområde.

- Der er vel en grund til, at justitsministeren sidder i både covid-19-udvalget og K-udvalget. Har dit ministerium gjort et godt stykke arbejde?

- Det er selvfølgelig ikke godt, at der ikke bliver fulgt op på den tekniske afklaring af lovgrundlaget. Men i K-udvalget er det Fødevareministeriet, som burde have sørget for, at der blev fulgt op på lovgrundlaget. De er ressortministeriet.

- Skal danskerne tro på, at ikke en eneste minister eller embedsmand på K-udvalgsmødet nævnte det manglende lovgrundlag?

- Ja. Her tillader man sig at gå ud fra, at det ville blive bragt op fra embedsmandsside. K-udvalget burde have været oplyst om, at her er et hjemmelproblem, hvis vi afliver i hele landet. Her har rådgivningen fra ressortministeriet været utilstrækkelig.

- 5. november ved middagstid – dagen efter det famøse pressemøde - bekræftede Justitsministeriet, at der ikke var lovgrundlag for at slå alle mink ihjel. Hvorfor skyndte Justitsministeriet sig ikke at fortælle det til statsministeren?

- Det skulle man også have gjort.

- Samme aften holdt statsministeren pressemøde igen. Hvad tænkte du, da hun ikke fortalte befolkningen om den ulovlige aflivningsinstruks fra dagen før?

- Det lyder fimset. Jeg var syg og lå hjemme. Men når vi i Justitsministeriet har haft en viden om, at her mangler der lovhjemmel, skal vi selvfølgelig sige til statsministeren, at når regeringen vil have alle mink aflivet, skal der selvfølgelig tilvejebringes den rette hjemmel.

- Mogens Jensen trækker sig, fordi der er begået fejl i hans ministerium. Men de fejl, som er begået i Justitsministeriet, er ikke noget, der får dig til at gøre det samme?

- Nej, jeg synes, vi snakker om en anden kaliber for at sige det mildt. Der er altså proportionsforskel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------