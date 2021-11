Hækkerup: Mette F. kunne først hente sms-svar efter valg

Selvom Minkkommissionen mandag har undsagt S-regeringens forklaring på, hvorfor man ikke røbede før kommunalvalget, at det ikke var lykkedes at genskabe sms'er i minksagen, ser justitsministeren ikke noget problem.

Sådan lyder det fra Nick Hækkerup (S) i et svar til Ekstra Bladet.

'Som jeg allerede forklarede til flere medier i onsdags, så blev kuverterne opbevaret i Justitsministeriet på vegne af de pågældende, indtil der var aftalt en proces for udlevering med Minkkommissionen,' siger Nick Hækkerup i et skriftligt svar.

'Den proces blev aftalt mandag. Jeg sagde også i sidste uge, at alle de pågældende og deres bisiddere først havde haft lejlighed til at hente kuverterne og åbne dem 17. november 2021. Jeg kan altså konstatere, at der ikke er noget nyt her,' hedder det i svaret.

Allerede mandag før valget

Ekstra Bladet har mandag afsløret, at statsminister Mette Frederiksen og toppen af Statsministeriet allerede før kommunalvalget havde mulighed for at få svar på, om deres slettede sms'er kunne genskabes.

Kuverter med svaret kunne reelt allerede åbnes af 'de pågældende' efter et møde mandag 15. november kl. 9.

Altså dagen før kommunalvalget.

'Det blev aftalt, at de forseglede kuverter i første omgang skulle åbnes af de pågældende og/eller deres bisiddere', oplyser Michael Kistrup, formand for Minkkommissionen, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Ingen indflydelse

Kommissionen understreger, at det var helt op til hovedpersonerne selv, hvornår de forseglede kuverter skulle åbnes. Dermed kunne vælgerne også få besked, før krydset skulle sættes til kommunal- og regionsrådsvalg.

'Minkkommissionen havde ingen indflydelse på, hvornår kuverterne åbnedes,' oplyser kommissionsformanden.

Det står i skærende kontrast til den forklaring, som Nick Hækkerup i sidste uge kom med.

Her fortalte Nick Hækkerup som forklaring på, at oplysningen om de manglende sms'er ikke var kommet frem før, at 'det er et forløb, som har været aftalt med Minkkommissionen. Så det er et forløb, man har været enige om har været den rigtige måde at gøre det på.'

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet Nick Hækkerup om hans forklaring, men har kun modtaget et skriftligt svar.

Vi forsøger dog fortsat at få svar i sagen. Blandt andet:

Hvorfor holdt man mandag 15. november et nyt møde med Minkkommissionen om processen for udlevering af svar på genskabelsesforsøget, når man allerede havde holdt et identisk møde 8. november?

Og: Hvordan synes Nick Hækkerup, at hans forklaring fra i dag - at det var de impliceredes eget valg først at åbne kuverterne mandag - hænger sammen med forklaringen i sidste uge, hvor han gav som forklaring på åbningstidspunktet efter valget, at det fulgte et forløb, der var aftalt med Minkkommissionen?