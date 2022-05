Hækkerup om exit: - Jeg drak øl og mærkede efter

Nick Hækkerup afviser, at han smutter fra Mette Frederiksens ministerhold i utide, fordi der blev tørret en masse dårlige sager af på ham.

Det har en række kilder med kendskab til sagen ellers oplyst til Ekstra Bladet.

Nej, det skyldes blot, at han har 'mærket efter i sig selv', og at tanken om at blive direktør i Bryggeriforeningen er 'modnedes' i ham gennem længere tid, der dog ikke nærmere kan tidsfæstes.

Det fastslog han, da han overdrog nøglerne til Justitsministeriet til nu forhenværende integrationsminister Mattias Tesfaye.

- Jeg kan godt forstå, at folk undrer sig over, at man skifter til noget andet, der ikke har den samme pondus. Men nu vil jeg gerne prøve noget andet, og så tager jeg konsekvenserne af det, siger han.

Besværlige sager

- Er sandheden ikke, at du har været træt af at skulle tage dig af alle de møgsager for regeringen?

- Jeg tror, at alle voksne mennesker godt ved, at der ikke er et sted, hvor græsset altid er grønt. Jeg vil savne rigtig mange ting i politik, men grundlæggende handler min beslutning om at ville noget andet, siger Hækkerup og fortsætter:

- Det er heller ikke en beslutning, der kommer over fra den ene dag til den anden. Jeg har gået og mærket efter inde i mig selv. Det er en beslutning, der er modnedes.

- Er det ikke også et fravalg, fordi det har været opslidende at skule tage alle sagerne fra de andre ministeriers borde?

- Der har været besværlige sager, men der har også været rigtig gode ting, ved at være justitsminister. Men jeg forlader ikke det her med en dårlig smag i munden. Det er det her med at mærke efter i sig selv og prøve nogle nye udfordringer.

- Hvornår besluttede du dig for at skifte cyber ud med cider? Var det, da du læste Bryggeriforeningens jobannonce?

- Nej, sådan var det ikke. Jeg tror, at de fleste har prøvet at mærke efter og overveje, om det er det rigtige at lave. Og så sidder man med nogle venner og sin ægtefælle og får nogle glas vin… øl, og har de her snakke. Det er ikke sådan noget, der sker fra den ene dag til den anden.

- Hvornår startede det for dig?

- Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke sådan sige, hvornår det materialiserede sig. Det har været en lang proces.

Spørg en anden

- Fik du tilbudt jobbet, eller blev du prikket på skulderen?

- Det vil jeg faktisk helst ikke kommentere, siger Nick Hækkerup, der nu gør sin svigerinde, Karen Hækkerup, kunststykket med at forlade posten som justitsminister i utide efter. Hun skiftede til Landbrug & Fødevarer under Helle Thorning-Schmidt.

Nick Hækkerup understregede også, at kritiske spørgsmål til sager med ham i hovedrollen nu skal besvares af hans efterfølger.

- Der kommer en ny justitsminister, der kan svare på de spørgsmål, fastslog han.