Hækkerup: Vi kan åbne stor del af butikkerne

Udvalgsvarebutikker, såsom tøjbutikker, op til 5000 kvadratmeter kan genåbnes med skærpede afstandskrav fra 1. marts i hele landet. Dog ikke butikker placeret i storcentre.

Større butikker kan også åbne for et begrænset antal kunder. Men det kræver en godkendelse fra sundhedsmyndighederne.

- Vi har en forståelse med et flertal i Folketinget om en genåbning, som stiller sig meget tæt op ad det fundament, som eksperterne har givet. Det betyder, at der kan åbnes for en stor del af detailhandlen for det udendørs kulturliv og for udendørs idræts- og fritidsinteresser med et forsamlingsloft på 25 personer, siger Nick Hækkerup på pressemødet.

Aftalen er indgået mellem regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.

FAKTA: Sådan lempes restriktionerne nationalt Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.



Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.



Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.



Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Kilde: Justitsministeriet

Nogle skoler åbner

I Nord- og Vestjylland kan elever i grundskoler og efterskoler desuden vende tilbage, siger justitsminister Nick Hækkerup (S). Samtidig gøres der klar til yderligere åbning fra 15. marts, hvis smitteudviklingen tillader det.

Afgangselever i grundskoler og på ungdomsuddannelser i Vest- og Nordjylland vender tilbage mandag, viser politisk aftale. Efterskoler åbner i samme område.

- Vi skal ikke bringe os i en situation, hvor smitten stiger og vi mister kontrollen. Derfor skal vi lytte til, hvad eksperterne siger, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

På Bornholm åbner alle klassetrin i grundskolen fra mandag.

870 indlagte

Genåbningen vil betyde, at sundhedsvæsnet vil få omkring 870 indlagte i en kort periode omkring april, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Aftalen vil betyde, at små 900 vil blive indlagt i en kort periode. Det siger sundhedsmyndighederne, at de kan klare, lyder det fra Magnus Heunicke.

Regeringen er gået 'præcist så langt', som sundhedsmyndighederne vurderer, at man kan for at have kontrol over epidemien, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Det er en svær afvejning. Det, der skilte os og de blå partier i går, var hvor meget man vil risikere.

- Nu sætter vi os sammen alle partier og regner på, hvordan der kan åbnes fremadrettet, siger Nick Hækkerup.