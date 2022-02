Hængte mindreårige ud: Nu ændrer politiker opslag

- Jeg knepper din mor, din svans.

Det gik viralt, da den konservative lokalpolitiker Hussain Ali blev overfuset af tre unge drenge i september 2021. Han filmede nemlig truslerne.

Videoen gik viralt, og politiet startede derfor en eftersøgning, men 14. februar fik Hussain Ali et brev om, at efterforskningen er stoppet, da de tre unge drenge var under 15 år på gerningstidspunktet.

'Handlinger af børn straffes ikke', står der i brevet til Hussain Ali.

Det var politikeren mildest talt ikke tilfreds med.

Hænger drengene ud

I et Facebook-opslag delte han derfor brevet med de tre drenges fulde navne. Og det må man ikke.

- Selvfølgelig må man ikke offentliggøre navnene på mindreårige, bare fordi man er sur over, at politiet overholder loven, siger Ayo Næsborg-Andersen, lektor i databeskyttelsesret ved Juridisk Institut, SDU til BT.

I dag har han ændret opslaget og sløret navnene i brevet, som han har delt med sine 21 tusinde følgere på Facebook.

Var chokeret

Tilbage i september efter truslerne på Vanløse St. talte Ekstra Bladet med en chokeret Hussain Ali.

Ifølge Hussain Ali selv oplever han at blive antastet på gaden så ofte, at han havde vænnet sig til det. Alligevel stod episoden fra Vanløse Station ud.

- Jeg er ret chokeret over, at sådan noget faktisk kan finde sted. Det var ekstra mærkværdigt - netop på grund af den alder de havde, det sprog de brugte, og den adfærd de havde over for mig, sagde han.

Hussain Ali mente, at drengenes adfærd må skyldes dårlig opdragelse.

- Retorikken har været, at det er, fordi de kommer fra Mellemøsten, men det er det ikke. Det er jo, fordi der er et eller andet, der er gået fuldstændig galt i opdragelsen.