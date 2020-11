Hæren troppede op hos minkavlere: Kalder Trine Bramsen i samråd

Lørdag kunne Ekstra Bladet fortælle, hvordan Hæren i sidste uge troppede op i fuld kampuniform på minkavleren Torben Glassau Jensens farm i Juelsminde.

Nu får sagen konsekvenser for forsvarsminister Trine Bramsen (S), der er blevet kaldt i samråd af Det Konservative Folkeparti.

Det fortæller partiets politiske ordfører, Marcus Knuth, til Ekstra Bladet.

- En ting er regeringens ulovlige ordre om at aflive alle mink, syge som raske. Men at sende Hæren ind på folks ejendom uden lovhjemmel til det og ikke trække dem tilbage, når man finder ud af, at ordren er ulovlig, det er en skændsel, siger Knuth.

Trine Bramsen skal blandt andet redegøre for, hvem der gav Hæren ordre til at rykke ud.

- Jeg har selv været soldat, så jeg ved, at man jo gør, hvad man bliver bedt om. Men jeg er interesseret i at vide, hvem der tog beslutningen om at inddrage Hæren. Var det Trine Bramsen selv eller Mette Frederiksen i Koordinationsudvalget? spørger Marcus Knuth.

Fuld kampuniform

I weekenden stod den 55-årige minkavler Torben Glassau Jensen frem i Ekstra Bladet og fortalte, hvordan han og hans familie havde arbejdet solen sort for at aflive deres godt 25.000 mink.

Men selvom familiens mink aldrig har været smittet med corona, og der er 15 kilometer til den nærmeste smittede farm, så holder myndighederne øje med dem.

- I sidste uge ringede Fødevarestyrelsen og spurgte, om vi var gået i gang med aflivningen, ellers ville de komme. Søndag ringede Rigspolitiet og sagde, at de ville komme og stå for optælling af dyr, og onsdag ringede der så en fra hæren for at tjekke op på os. De endte med at møde op i fuld kampuniform. Det var pisse-ubehageligt, fortalte Torben Glassau Jensen.

Torben Glassau Jensen har på en uge aflivet 25.000 mink. Foto: Ernst van Norde

Det er historier som den, der nu får Marcus Knuth til at banke i bordet.

- Det er præcis på grund af historier som jeres, at vi føler, det er nødvendigt at hive ministeren i samråd, siger Marcus Knuth.

- Forestil dig at være minkavler og lige have fået at vide, at du skal aflive alle dine mink. Kort tid efter tropper soldater så op på din adresse i fuld uniform. Det er meget, meget voldsomt, tilføjer han.

Skal rydde kalenderen

Torben Glassau Jensen fik besøg af Hæren onsdag. Altså tre dage efter at regeringen med egne ord blev bevidst om, at ordren var ulovlig.

- Det er jo grotesk, at man ikke trækker Hæren, i det øjeblik man finder ud af, at det er en ulovlig instruks. Det er en hån for demokratiet og et klokkeklart brud på Grundloven, så jeg håber, at ministeren rydder kalenderen og giver os en forklaring. Det skylder hun som minimum, siger Marcus Knuth.