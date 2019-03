Hærværk: Unge klima-forkæmpere sviner spritny slotsplads til

'Pas på min jord, til jeg bliver stor.'

Sådan stod der skrevet på et af de utallige skilte, som tusindvis af unge skoleelever fredag havde taget med til klimastrejke på Christiansborg Slotsplads.

Men en mindre gruppe af de klimastrejkende skoleelever havde svært ved selv at passe på den jord, som de stod på, mens de demonstrerede for en klimalov og råbte slagord mod politikerne bag Christiansborgs tykke mure.

Mens de fleste havde deres fokus rettet mod scenen, udviklede der sig et større 'kreativt værksted' ved siden af 85 splinternye, terror-sikrende granitpullerter.

Adskillige af de unge klimaforkæmpere 'udsmykkede' de kuglerunde pullerter med klima-slagord. Det skete med skrigende farver fra både kridt og en række åbne akrylmaling-spande til væg- og facademaling, der var stillet tæt på rytterstatuen af Frederik den 7. midt på pladsen.

Også brostenene på den helt nyrenoverede Christiansborg Slotsplads flyder i maling. Foto: Linda Johansen

Der blev brugt maling fra akrylmaling-spande. Foto: Linda Johansen

Ved siden af malingspandene flød et virvar af pensler, farvekridt og spildt maling på de nyanlagte brosten. Malingen flød sammen med regnvand og omdannede hele området til et stort, regnbuefarvet roderi.

46 mio.

Den stort anlagte klimastrejke, der er blot en i rækken af en global bevægelse af klimademonstrationer, er den allerførste anmeldte demonstration på den netop genåbnede plads. Den samlede pris for en storstilet renovering af Christiansborg Slotsplads, herunder de 85 specialkonstruerede grantipullerter, lyder på 46 mio. kroner.

Foto: Linda Johansen

Mens Ekstra Bladet observerede de unge, klimastrejkendes malergerning, troppede to uniformerede politibetjente op, der udbad sig legitimation og tog en alvorssnak med en håndfuld af eleverne.

Samtidig meddelte arrangørerne fra scenen, at maleriet skulle ophøre omgående:

- I forhold til de sten, der er blevet malet på. Det skal vi holde op med. Det er faktisk hærværk. Vi skal kæmpe for klimaet, men opføre os ordentligt, lød formaningen fra en af arrangørerne.

Kort efter blev de tusindvis af unge opfordret til at møde op for at vaske stenene rene:

- Vi har talt om, at vi møder op i weekenden for at vaske stenene rene. Hvis vi spørger, om I vil komme i morgen og hjælpe, hvad siger I så?

Opfordringen fra scenen blev mødt med sporadisk opbakning.

Opdatering 14.45

Folketinget oplyser til Ekstra Bladet, at en gruppe af demonstranterne først var gået i gang med en rengøring og oprydning fredag eftermiddag.

Et professionelt rengøringsfirma er dog nu indkøbt til at rengøre stenene fredag aften kl. 18.

Der var mødt tusinder op på Christiansborg Slotsplads til klimastrejke. Ingen af de unge på billedet var blandt dem, der malede på stenene. Foto: Linda Johansen

Pia K: De bør være flove Folketingets formand ryster på hovedet af de unge klimastrejkendes behandling af den nyrenoverede Christiansborg Slotsplads. - De bør være flove. En ting er, at de pjækker fra skole. Noget andet er, at de begår hærværk på slotspladsen. For det er hærværk, uanset om det er med kridt- eller almindelig maling. Og det er ærgerligt, for de mister sympati på det, hvis de da nogensinde har haft det, siger Pia Kjærsgaard til Ekstra Bladet. - De unge siger fra scenen, at de vil komme i weekenden og rydde op. Hvad siger du til det? - Det tror jeg ikke helt på. Nu tager vores folketingsbetjente sig af det. Men det er for dårligt, at der både skal bruges tid og kræfter på det nu. Slotspladsen er til anmeldte demonstrationer. Den er ikke til hærværk, lyder det fra Pia Kjærsgaard.

Global bølge

Der er også klimastrejke på den anden side af jorden. Her i Wellington i New Zealand. Foto: Marty Melville

Over hele verden har der fredag været klimastrejke. Skolebørn og studerende tropper op i 32 danske byer og i mindst 1659 byer over hele verden. Formålet er at få politikerne til at begrænse udledningen af CO2 og få indført en klimalov.

Klimastrejke-bølgen er blandt andet inspireret af den svenske teenager Greta Thunberg, der for nyligt er blevet nomineret til Nobels Fredspris.