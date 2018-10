Han er en af verdens rigeste: Nu får hans firma dansk bistand for millioner

Internetgiganten Alibaba solgte for én milliard dollars på den kinesiske handelsdag Single Days - der svarer til Black Friday. På de første to minutter vel at mærke.

Nu skal danske bistandsmillioner gå til at hjælpe e-handelsgiganten med at gøre sin pakkeudbrigning grønnere.

Det blev officielt lørdag ved topmødet i København, hvor organisationen Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 (P4G), der er stiftet af den danske regering og finansieret af udviklingsbistanden, skulle dele pengene ud. På mødet deltog flere regeringschefer, ministre og det danske kronprinspar.

Det skriver Information.

Manden bag Alibaba, Jack Ma, er ifølge Forbes' liste over verdens rigeste, den 20. mest velhavende mand. Alibabas overskud skulle ifølge firmaet selv være på omkring ti milliarder amerikanske dollars.

Jack Ma fik idéen til Alibaba, da han søgte på øl og blev chokeret over, at der ikke var en kinesisk online-udbyder.

Fremmer forbrug

Det vækker kritik fra flere bistandseksperter, at Danmark nu giver 6,5 millioner i udviklingsbistand til handelsgiganten.

- Jeg har svært ved at se rimeligheden i, at man tager pengene fra de fattige og bruger dem til at fremme en virksomhed, der tilsyneladende har en svimlende omsætning og skaber et svimlende overskud, siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke Helle Munk Ravnborg til Ekstra Bladet.

Penge, der er taget fra bistandspuljen, skal bruges til at skabe bedre muligheder for mennesker, der lever i fattigdom. Derfor er det problematisk, at pengene skal gå til en virksomhed, der har til hensigt at skabe mere forbrug, mener hun.

- Det er selvfølgelig fint, at man vil mindske ressourceforbruget og udledningen af CO2, men med den logik kunne man jo ligeså godt give pengene til dig, så du kunne sætte solceller på dit tag, siger hun.

Det er heller ikke en løsning som professor på Københavns Universitet Martin Marcussen er enig i.

- Bill Gates kunne fjerne aids i Afrika, hvis han ville, og det er han i gang med. Alibaba må også selv kunne rykke på en dagsorden uden danske bistandsmidler, siger professor Martin Marcussen fra Københavns Universitet til Information.

P4G

Uklart projekt

Alibaba har tidligere samarbejdet med P4G, og det har ifølge P4Gs hjemmeside betydet, at 'mere end en million leveringskasser er blevet genbrugt', og at der bliver brugt 'flere og flere' elbiler til leverancerne.

Bevillingen fra den danske udviklingsbistand skal gå til at udvide projektet til flere byer i og uden for Kina, har Udenrigsministeriet tidligere oplyst. Der er dog ingen klar formulering for projektet at finde - heller ikke i den pressemeddelelse, der er udsendt.

Ud over Alibaba-partnerskabet fik fem andre projekter bevilget støtte. Det gælder blandt andet et, der skal gøre det lettere for multinationale selskaber at få adgang til energikilderne til deres produktionslinjer i udviklingslandene, og et der skal hjælpe byer i Mexico, Brasilien og Colombia med at få elektriske busser. Det skriver Information.

Tættere forhold

Den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen, har sidste år besøgt Alibaba i millionbyen Hangzhou. Her underskrev han en samarbejdsaftale, der sikrede danske virksomheder adgang til Alibabas e-handelsplatform TMall.

Og tilsyneladende har regeringen været interesseret i at få Alibaba med i P4G allerede inden, det var oprettet. I begyndelsen af september sidste år sendte Lars Løkke Rasmussen en invitation til Jack Ma om at deltage i lanceringen af initiativet i New York.

Det viser Informations aktindsigt i Udenrigsministeriet.

Information har spurgt udviklingsminister Ulla Tørnæs, om støtten til Alibaba-partnerskabet også handler om at få et nært forhold til Alibaba for at pleje danske eksportinteresser.

I et skriftligt svar skriver hun: 'Det ville være en stor omvej at gå, hvis målet er et dansk eksportfremstød.'