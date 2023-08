Han er tilbage: Jon Stephensen afbryder orlov før tid

Den skandaleramte nu forhenværende moderat Jon Stephensen har afbrudt sin orlov fra Folketinget en måned tidligere end annonceret og er tilbage i Folketinget. Hans afløser, Moderaterens Lean Milo, er dermed ude.

Det fremgår af Folketingets hjemmeside og bekræftes at Folketinget.

- Jeg kan bekræfte, at Jon Stephensen er genindtrådt som folketingsmedlem per 24. august, siger presseansvarlig i Folketinget, Claus Brask.

I april erklærede Jon Stephensen ellers, at han tog selvbetalt orlov fra Folketinget indtil 1. oktober. Siden da har han dog forladt Moderaterne og er blevet løsgænger.

Med sin tilbagevenden til Folketinget modtager Jon Stephensen igen vederlag og alle de andre goder, en plads i Folketinget udløser. For nuværende lyder vederlaget på 61.662,42 kroner per måned samt 5903,67 kroner i omkostningstillæg per måned.

Genopbygge tillid

Det var efter en stribe skandaler, kulminerende med upassende beskeder sendt til et 19-årigt partimedlem, at Jon Stephensen i april tog orlov fra Folketinget frem til 1. oktober for at 'genvinde' tilliden i Folketingsgruppen og til vælgerne.

Sidst uge meldte Jon Stephensen dog pludseligt ud, at han forlod partiet og blev løsgæønger. Splitsekunder senere fortalte partiet, at det havde meddelt Jon Stephensen, at han ikke havde en fremtid i partiet.

- Jon Stephensen har i dag valgt at melde sig ud af Moderaternes folketingsgruppe og blive løsgænger. Det har vi taget til efterretning. Jon Stephensen blev valgt som medlem af Moderaterne, og derfor havde vi selvfølgelig gerne set, at mandatet var forblevet i partiet. Det er så ikke tilfældet, skrev gruppeformand Henrik Frandsen i en kommentar her.

Usikker arbejdsmængde

Ud over en kortfattet besked til Ritzau om, at han forlod Moderaterne, har Jon Stephensen ikke offentligt sagt noget om, hvad han vil bruge sit mandat i Folketinget til.

Ifølge Grundloven er der ingen krav til Folketingsmedlemmer. Det er derfor et helt åbent spørgsmål, om Jon Stephensen vil deltage aktivt i Folketings-arbejdet, hvordan han i givet fald vil stemme og om han overhovedet har tænkt sig at møde op på Christiansborg.

Hans sociale medier giver heller ingen indikation af, hvordan han vil forvalte sit mandat.

Seneste opslag på Facebook er fra 19. april og beskriver Færøernes skønhed, Twitter byder på et opslag fra 18. april om grøn omstilling og Instagram det samme. Og hjemmesiden på Jonstephensen.dk er han stadig medlem af Moderaterne.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Jon Stephensen.