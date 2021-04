Han fik forbudte penge

Medicinalfirma står til bøde for valgstøtte til V-profil. Lobbyreglerne blev overtrådt, da Troels Lund Poulsen ved sidste valg modtog penge fra medicinalkæmpe

Forud for det seneste folketingsvalg modtog Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, et større beløb fra medicinalfirmaet Orifarm.

Det viser en granskning af de politiske partiers regionale regnskaber, som Politiken har foretaget.

Men den økonomiske støtte er i strid med lægemiddelindustriens regler, som skal sikre, at politikere ikke bliver usagligt påvirket af særinteresser.

Derfor har Orifarm nu udsigt til en bøde.

Det fortæller sekretariatschef i Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Rikke Bækgaard Thomassen til Politiken.

Ifølge sekretariatschefen fremgår det meget klart af medicinalindustriens lobbykodeks, at virksomheder og virksomhedsrepræsentanter ikke på nogen måde må give økonomisk støtte eller sponsorater til beslutningstagere.

Når der er tale om betydelig støtte, vil bøden typisk ligge på mellem 75.000 og 150.000 kroner, fortæller Rikke Bækgaard Thomassen.

Venstre betaler tilbage

Selv om Troels Lund Poulsen ikke har overtrådt reglerne for partistøtte, fordi navnet på sponsoren er oplyst, er det alligevel problematisk, at han har modtaget pengene.

Det vurderer Mats Lindberg, som er speciallæge i akutmedicin og formand for foreningen Læger Uden Sponsor.

- Det er alvorligt, når pengene kommer fra en virksomhed, hvis indtjening i høj grad bliver påvirket af politiske beslutninger. Selv om politikerne vil afvise det, så kan partistøtten skabe en form for afhængighed af industrien, siger han til Politiken.

Mens det ikke har været muligt for avisen at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen, erkender administrerende direktør i Orifarm, Erik Sandberg, at der er blevet begået fejl.

Han siger, at Orifarm, der er Danmarks største leverandør af lægemidler, ikke har været opmærksom på et muligt brud på lobbykodekset.

Efter Politikens henvendelse har Venstre valgt at tilbagebetale pengene fra Orifarm, "for at der ikke skal være noget ballade".

I spinaten

Hvor mange penge Troels Lund Poulsen modtog fra Orifarms vil selskabet ikke oplyse. Men det er over 20.900 kroner.

Orifarms klinger måske ikke bekendt i de flestes øre, men firmaet står bag blandt andet Kodimagnyl og Pamol, som de har opkøbt for over fire milliarder kroner.

- Vi har trådt i spinaten, og sådan er det i den pågældende sag. That’s it. Jeg vil ikke uddybe den her sag yderligere«, siger Orifarms grundlægger, ejer og bestyrelsesformand Hans Bøgh-Sørensen til Politiken.

