- Han har reddet sin egen røv

Bankerne er altså ikke så hårdt pressede, at de ikke har råd til at yde et bidrage, siger SF's Karsten Hønge

Mens Socialdemokratiet reagerer med overbærenhed på Henrik Sass Larsen kritik af regeringens Arne-udspil, så er SF's politiske ordfører, Karsten Hønge, noget mere krasbørstig.

- Det er nemt at sige, når man har reddet sin egen røv, siger han med henvisning til, at Sass vil hævet indkomstskatten for at betale for tidligere pension.

- Han har fået et fantastisk job, og så er det at nemt at sige, at almindelige folk skal selv betale for tidligere pension over skatten.

Konvertittens ildhu

At Sass i den grad nu brænder for bankernes og erhvervslivets kvaler, aftvinger ikke ligefrem SF'sk beundring.

- Han forsvarer sin nye arbejdsgiver med konvertittens ildhu.

- Men passer han ikke bare sit arbejde, som socialdemokraterne siger?

- Jo, det må man sige, han gør. Men at finanssektoren skulle være i knæ, det er grebet ud af den blå luft. Han beskriver det jo så smukt, at der næsten triller en tåre ned ad mine arrede kinder, siger Karsten Hønge.

SF deltog i dag i første forhandlingsmøde i Beskæftigelsesministeriet om tidligere tilbagetrækning.

Telefonen blev ikke besvaret, da Ekstra Bladet forsøgte at indhente en reaktion fra Henrik Sass Larsen igennem DVCA (brancheorganisationen for venture- og kapitalfonde samt business angels i Danmark).

Se også: S roser kapital-Sass: Han passer sit arbejde

Se også: Sass falder Mette i ryggen: Skån banker - op med skatten