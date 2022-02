Han jordede Messerschmidt: Iskold DF-spids

Det lykkedes i går Peter Skaarup med en smart manøvre at beholde sin post som gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Han krævede afstemning om sin post og vandt med stemmerne 8-7 i en hemmelig afstemning i DF's gruppeværelse over udfordrende René Christensen.

Da missionen var fuldført for Peter Skaarup, optrådte han som en iskold dreven politiker, der havde fået sin vilje, foran Ekstra Bladets kamera.

SE HELE INTERVIEWET OVER ARTIKLEN

- Hvorfor klapper du ikke hælene sammen og trækker dig som gruppeformand, når din formand ønsker det?

- Det vil jeg slet ikke gå ind i. Jeg vil kigge fremad. Jeg er formand for folketingsgruppen.

- Det ligner et slet skjult oprør mod den netop valgt formand?

- Det er din mening. Det har jeg ikke noget at sige til.

- Det kunne jo godt blive læst sådan i baglandet, at herinde på Borgen modarbejder man en formand, der lige er blevet valgt?

- Nej, der er ikke tale om at modarbejde nogen. Der er tale om, at Dansk Folkeparti skal frem over stepperne, siger Peter Skaarup.