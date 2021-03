Han kæmper imod sommertid: - Det er jo direkte usundt

I 20 år har Jørgen Bach kæmpet for at afskaffe sommertiden, der træder i kraft i nat

Når klokken i nat slår to, betyder en politisk beslutning fra 1980, at vi i Danmark sætter urene en time frem.

Men sådan behøver det ikke at være.

Det mener formanden for Landsforeningen mod Sommertid, Jørgen Bach.

I 20 år har han kæmpet for at få afskaffet sommertiden i spidsen for en forening, der har som selverklæret mål at gøre sig selv overflødig.

Jørgen Bach, der arbejder med IT, betror Ekstra Bladet, at han aldrig har sat sit ur hverken frem eller tilbage. I stedet lægger han time til eller fra i hovedet.

- Faktisk var det sådan, at da mine børn var så store, at de skulle lære klokken, så drejede jeg stueuret en time frem. Men så var det sådan, at jeg faktisk kom for sent, for jeg blev ved med at lægge en time til det, fortæller han.

- Så jeg måtte stille det tilbage. Det er så indgroet i mig.

Ødelægger døgnrytme

For Jørgen Bach handler det mest om, at der bliver pillet ved folks døgnrytme, og at det er en beslutning, der bliver trukket ned over hovedet på os alle

Foreningen vil have gjort 'normal tid' - altså det modsatte af sommertid - normalt og så slippe for at rykke hverken ur eller havemøbler frem og tilbage.

- Især børn kender jo ikke til tiden. Man ødelægger hele deres døgnrytme. Gør man sommertid til en fast ting, skal børn gå i skole i meget mere mørke om vinteren.

- Men nyder du ikke fx de lange sommeraftener?

- Jamen, i Danmark er vi jo så langt nord på, at der er nærmest lyst døgnet rundt om sommeren.

- Nyder du dem heller ikke, hvis du rejser syd på?

- Njaaa, det tænker jeg ikke så meget over.

Generalforsamling i nat

- På mandag kan jeg godt mærke, at jeg skal en time tidligere op. Så er man lige lidt dorsk og dvask det første stykke tid. Det er jo direkte usundt, fortæller Jørgen Bach til Ekstra Bladet.

- Har du overvejet gå en time tidligere i seng i aften så?

- Nu bliver det sådan en lidt sær nat for mig, for vi har generalforsamling i foreningen fra klokken to til tre.

- Jeg skal lige have blundet lidt i aften så, siger han og medgiver, at han nok er lidt træt på mandag under alle omstændigheder.

- Hvad laver I på den generalforsamling?

- Der snakker vi! Der er kun ét punkt, og det er eventuelt. Det er jo kun os, der har den time fra klokken to til tre, griner han.

Foreningen har cirka 5000 medlemmer i Facebook-gruppen 'Landsforeningen mod Sommertid', men det dog langt fra alle, der ventes at deltage i nat.

- Så i nat er en slags juleaften for jer?

- Nej, det er om efteråret. Det er jo der, hvor tingene bliver normale igen.

- Det her passer egentlig godt med, at det falder sammen med påsken, langfredag og sorgen over, hvordan verden har det, afslutter han med et grin.

Coronatid?

I 2019 bad Europarlamentet alle EU-lande om at tage stilling til, hvorvidt man ville afskaffe sommertiden.

Desværre for Jørgen Bach kom corona i vejen, og Folketinget har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet.

Så i nat rykker vi atter urene frem - og i oktober dem tilbage.

Her fra Ekstra Bladets redaktion overvejer man i stilhed, om man ikke blot kunne rykke urene et år frem og ud af denne coronatid ...

Auken: - Jeg ELSKER sommertid!