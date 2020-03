Handler alt bare om Uffe Elbæk, Uffe?

Konfrontation med Uffe Elbæk, stifteren af Alternativet, som forlader workshops og borgdemokrati til fordel for sig selv og tilværelsen som løsgænger

Mandagen bød på et veritabalt sammenbrud i Alternativet.

Fem blev til én i folketingsgruppen. Og nu står partistifter Uffe Elbæk på egne ben som læsgænger, fordi han ikke kan leve med Josefine Fock som formand for det grønne projekt.

- Det ligger mig meget fjernt at være lave en partikultur, hvor der er en måde at aggere på, som er: Enten er du med os, eller også er du imod os. Det er meget problematisk. med i et projekt, hvor

Ekstra Bladets Brian Weichardt fangede Uffe Elbæk ved Tivolis bagindgang.

