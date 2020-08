Hans Engell: Arne-udspil bliver en boksekamp men har gode udsigter

Der venter Mette Frederiksen en politisk boksekamp, når regeringen præsenterer det længe ventede Arne-udspil i morgen 18. august klokken 13.00.

Partierne i rød blok står i samme ringhjørne om regeringens Arne-udspil med undtagelse af Radikale Venstre, der hellere vil bruge pengene på grøn omstilling og daginstitutioner.

Så regeringen skal have tilslutning fra et eller flere af de blå partier, hvis regeringens plan for Arne ikke skal blive knockoutet.

Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, mener, at Dansk Folkeparti står forrest i rækken, fordi Kristian Thulesen Dahl (DF) under valgkampen har understreget, at de går stærkt ind for en ordning for nedslidte.

- Men omvendt så har DF krævet store indrømmelser på udlændingeområdet, hvis de skal støtte ordningen til nedslidte, siger Hans Engell.

- Fra peber til gurkemeje

Flere blå partier, herunder Søren Pape (K) og Pernille Vermund (NB) står klar til at støtte Arne-udspillet, men de stiller krav, som Socialdemokratiet ifølge Hans Engell ikke kan støtte.

- Så man kan sige, at der er mange kokke, som kan være med til at lave retten, men det, de gerne vil tilsætte til den ret, er meget forskelligt.

- Fra peber til gurkemeje til flødeskum. Så derfor er spørgsmålet, hvordan får regeringen skruet et flertal sammen, siger Hans Engell.

Bredt politisk flertal

Regeringens håndsrækning til de nedslidte er essentiel, og kan de ikke finde politisk flertal ender det ifølge Hans Engell med valg til efteråret.

- Der må jeg sige på forhånd, at regeringens udsigter ser gode ud. Der er ingen af partierne, som er interesseret i et valg i utide.

Et bredt politisk flertal styrker Mette Frederiksens position som dronningen af Christiansborg, og ifølge Hans Engell kan det meget vel ende sådan, hvor de har opbakning fra støttepartierne foruden Radikale.

- Jeg meget spændt på, om de radikale skifter mening.

- Jeg vil også tro, at DF og Nye Borgerlige slutter sig til. Så jeg kan forestille mig, at det bliver et bredt flertal.

