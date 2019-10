Hans Engell: Begmand til Joachim

På overfladen handler kronprinsesse Mary udnævnelse til rigsforstander om, at kongehuset har fået brug for ekstra hænder, fordi prins Joachim er flyttet til Frankrig.

Men graver man et spadestik dybere, så er Marys forfremmelse udtryk for, at Joachim køres mere og mere ud på et sidespor.

Det forklarer Hans Engell, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Joachim og Marie bliver kørt meget i baggrunden. Det må skyldes deres interne forhold i kongefamilien.

- Det her er klart en begmand for Joachim, at Mary nu kommer foran ham.

- Det er mere end en symbolsk handling. Det er udtryk for, at hun lovmæssigt får en stærkere placering. På den måde bliver Joachim skubbet længere tilbage.

Overhaler Henrik: Mere magt til Mary

Klar overhaling

En rigsforstander kan passe regentens pligter, hvis Margrethe eller Frederik er syge eller på rejse. Med udnævnelsen af Mary til posten vil hun være 1. vikar, vurderer Hans Engell, og dermed over Joachim.

- Det er hoffet, som bestemmer, hvem der varetager regentens opgaver.

- Den typiske rækkefølge vil nu være Frederik, Mary, Joachim og prinsesse Benedikte.

- Så Mary har overhalet Joachim?

- Ja, helt klart, det har hun.

- Det er helt klart et ønske fra dronningen og kronprinsens side om at placere Mary stærkere. Det er tydeligt, at kongehuset gør alt for at fremme Frederik og Marys placering alle mulige steder.

Fuld fokus på Frede og Mary

- Eksempelvis i Forsvaret. Kronprinsesse Mary er placeret i Hjemmeværnet og går i rigtig militær uniform. Marie er i Beredskabsstyrelsen.

- Det er helt tydeligt, det handler om, at al fokus skal på kronprinsparret. Joachim og Marie er skubbet i baggrunden.

Hans Engell sender i dagens anledning også en varm tanke til afdøde prins Henrik, der i en årrække drømte om højere anerkendelse.

- Det er nærmest sørgmodigt at tænke på, at prins Henrik aldrig fik den placering, som Mary nu får som rigsforstander. Dermed går hun ind i en grundlovsmæssig sammenhæng, der er stærkere.

- Det er en voldsom forfremmelse, der er sket, konstaterer han.