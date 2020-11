Hans Engell: - Et kolossalt kiks

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell er det de indre linjer mellem regeringen og embedsværket, der har fejlet, når det kommer til regeringens håndtering af mink-fadæsen.

Så klar er konklusionen.

- Mit indtryk er, at der har været et kolossalt kiks mellem embedsværket på den ene side og regeringen på anden side.

Hans Engell kalder det påfaldende, at hverken fødevareministeren eller statsministeren er klar over, at der manglede lovhjemmel for at slå ned på danske mink uden for spærrezonen, da Mette Frederiksen afviklede sit pressemøde onsdag forrige uge.

- Så har man simpelthen siddet i to lokaler, hvor embedsværket har haft én viden og et spor at køre på, mens regeringen har i siddet i et andet lokale og kørt ud af et andet spor, siger han.

Mette sad for bordenden

Aben ligger i sidste ende hos politikerne og dermed hos Mette Frederiksen og Mogens Jensen, slår Hans Engell fast.

Især fordi statsministeren i bedste sendetid torsdag indrømmede, at beslutningen blev truffet i Koordinationsudvalget.

Og hvem er formand i det magtfulde K-udvalg? Det er Mette Frederiksen.

- Mette Frederiksen tager ansvaret direkte på sig selv ved at sige, at det udvalg, hvor hun har siddet og ledet, har truffet beslutningen.

- Og dermed er det selvfølgelig også - et eller andet sted - hendes ansvar, at beslutningsgrundlaget er på plads, siger Hans Engell.

'Ordentlige ridser i lakken'

Medmindre der skal et offerlam på bordet, vil Mette Frederiksen og Mogens Jensens politiske karriere ikke ligge i ruiner, om end regeringen og de to ministre har fået alvorlige ridser i lakken, lyder det fra Hans Engell.

- Jeg tror, både Mette Frederiksen og Mogens Jensen overlever det her. Jeg ville være meget overrasket, hvis det ikke skete, fordi skal Mogens Jensen fyres, vil spotlightet lynhurtigt vende sig mod Mette Frederiksen.

Hans Engell tror ikke for nuværende på, at der vil rulle hoveder i toppen af Socialdemokratiet, men siger, det værste i virkeligheden er - ud over minkavlerne og alle deres problemer - at det har givet Socialdemokratiet 'nogle ordentlige ridser i lakken, når det gælder coronahåndteringen'.

- Alle har jo ligesom haft en oplevelse af, at Mette havde totalt styr på det her. Nu har det ligesom skabt en alvorlig tvivl om, hvor meget styr hun har på det, siger Hans Engell.

