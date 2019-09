Hans Engell: Giftig og tæt slutspurt om V-post

Et rekordantal journalister og fotografer kommer til at falde over hinanden, når der i morgen er kampvalg om næstformandsposten i Venstre i Herning.

Over for hinanden står Ellen Trane Nørby og Inger Støjberg.

Blandt de fleste iagttagere regnes sidstnævnte værdikriger som den helt store favorit.

Men sådan er det slet ikke sikkert, at klaveret kommer til at spille, advarer Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell.

- Efter samtaler med en række Venstre-folk, så er mit indtryk, at det godt kan blive en meget tættere løb, end det de fleste tror.

- Ellen Tranes støtter har mobiliseret rigtig meget. De har været aktive. Men sandheden er, at ingen har det fulde overblik.

Giftig finalespurt

- At kampen kan gå hen og blive giftig, fik vi i den grad demonstreret torsdag, da Jan E. Jørgensen lagde et indlæg på Facebook med nogle meget markante og provokerende spørgsmål til Inger Støjberg. Så trak han dem tilbage senere.

- Så det er helt tydeligt, at der kæmpes helt frem til sidste øjeblik inden de stemmer i Herning i morgen.

- Du siger, det kan blive en gyser?

- Det kan godt gå hen og blive det, men vi ved det ikke. Jeg har hidtil haft opfattelsen, at Støjberg ville vinde 500 mod 300, men jeg er blevet korrigeret af kloge Venstre-folk, som har sagt: 'Det bliver ikke tilfældet. Det bliver meget tættere. Det bliver nærmere 400-400. Få stemmer kan blive afgørende,' siger de. Men om de har styr på det, det skal jeg ikke kunne sige, siger Hans Engell.

Venstre-folk fra Støjbergs lejr har ellers ganske høje i hatten og sejrssikre, kunne Ekstra Bladet beskrive i sidste uge.

- Under alle omstændigheder er spændingen stor. Der er ikke nogen, som kan sige 'den er hjemme'. Den er ikke hjemme for nogen af dem, siger han.

Modkandidat

- Men stiller Ellen Trane ikke bare op for at stå stærkere i Ellemanns nye Venstre - hun kunne se, at der måske ikke var så meget til hende?

- Det tror jeg, er fuldstændig rigtigt. Men hun stiller også op, fordi mange af Støjbergs modstandere har kigget efter en modkandidat, de mente, kunne matche hende.

- Det er dem, som ikke vil have Støjberg, der støtte Ellen Trane. Så har hun valgt at stille op. Derfor har hun også en forventning om, at når folketingsgruppen skal konstitueres, så bliver hun - og dem der har støttet hende - tilgodeset, forklarer Hans Engell.