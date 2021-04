Hans Engell: Han bliver kongemager eller outsider

Efter et langt tilløb står det nu krystalklart, at Lars Løkke Rasmussen barsler med et nyt parti.

- Nu er der ingen vej tilbage, konstaterer Hans Engell, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Løkke har nu i mange måneder ventet med at trykke på knappen. Det gør han så nu. Han tager det afgørende skridt.

Nu venter for alvor det hårde arbejde for Løkke og hans lille hold.

Der skal skaffes penge, opbygges en organisation og et sekretariat, der skal politikudvikles og findes egnede kandidater.

Der skal også samles underskrifter, findes et partinavn og sidste men ikke mindst, skal vælgerne stemme på Løkke-partiet.

Løkke bekræfter: Der kommer nyt parti

Men allerede nu spår Hans Engell Lars Løkke Rasmussen gode muligheder for at komme i Folketinget.

- Jeg tror, han ender med fire til syv mandater. Så må vi se om det er nok til at gøre ham til kongemager eller om han ender som outsider.

- Han kan blive valgets helt store historie. Han er en mand alle bare forholder sig til. Om det så er Mogens Lykketoft, der kaldte ham en lille svindler. Eller de tusindvis af vælgere, som gav Venstre et flot valg i 2019.

Lige nu er det store ubesvarede spørgsmål, hvem Løkke egentlig vil pege på som statsminister.

Lars Løkkes sejltur over Atlanten kan opleves som reality-program i øjeblikket. Foto: Anthon Unger

For snu

Hans Engell tror nemlig ikke, Løkke vil pege på sig selv.

- Det er han for snu til. Det vil også forstærke billedet af, at det hele bare handler om ham selv og et forsøg på at forlænge karrieren.

- Lige nu vil han afvente og se, hvordan tingene udvikler sig. Men han vil blive afkrævet svar igen og igen i en kommende valgkamp. Måske han ender med at pege på Sofie Carsten Nielsen, hvem ved. det bliver spændende at følge, siger Hans Engell.

Tidligere på ugen blev det tidligere folketingsmedlem for Venstre Jakob Engel-Schmidt præsenteret som leder af sekretariatet i Løkkes politiske netværk.

Han afslørede faktisk allerede på det tidspunkt, at et parti var endegyldigt på trapperne.

- Spørgsmålet er ikke, om der kommer et parti. Men hvornår der kommer et parti, sagde han til Ekstra Bladet.

Nyt parti 'et spørgsmål om tid'