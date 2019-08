Hans Engell: Hjort kaster benzin på bålet

En særdeles skarp opdatering på Facebook fra Claus Hjort Frederiksen søndag aften sætter ekstra fut i det brændende bål ved navn Venstre.

Det fastslår Hans Engell, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Claus Hjort kaster en spand en benzin på bålet. Det er en klar optrapning af den interne konflikt i Venstre, siger han.

I sit skriv erklærer Claus Hjort Frederiksen det todelte formandskab i partitet mellem Lars Løkke og Kristian Jensen for 'fortid'.

- Han lægger jo i virkeligheden op til, at der kommer kampvalg om næstformandsposten ved Venstres landsmøde til november, vurderer Hans Engell, og spørger:

- Vil vi se Jakob Ellemann-Jensen stille op mod Kristian Jensen?

Hjort går efter struben: Delt formandsskab forbi

- Nu er spørgsmålet om Kristan Jensen kan sidde på hænderne indtil november og håbe på genvalg.

Svagt og ydmygt

- Det presser også hans støtter. De må spørge sig selv, hvor meget skal han høre på, før han slår fra sig. Det kan blive så svagt og ydmygt, at der ikke er noget tilbage.

Hans Engell forklarer, at Claus Hjort Frederiksen i den grad er en mand der lyttes til i Venstre, selvom han ikke har den operationelle magt, han tidligere har haft.

- Claus Hjort lyttes der til, fordi han har været tæt på Venstres ledere tilbage til Fogh og særligt Løkke

- I dag er hans stilling ikke nær så stærk. Han har ikke et hold bag sig, som han kommanderer rundt med. Han er mere med til at skabe en stemmning, end han har operativ indflydelse.

Opsagt for længst

Forleden understegede Løkke på Venstres sommergruppemøde, at han stadig står ved det todelte formandskab. Men det skal man ikke lægge for meget i. Reelt har formandskabet været dødt længe.

- Løkke har selv opsagt det formandskab for længst. Ikke bare SV-samarbejdet men også velfærdsløftet i starten af valgkampen gik han solo med, siger Hans Engell.

Allerede under sommergruppemødet opfordrede Claus Hjort Frederiksen til, at Kristian Jensen trak sig fra sine poster som næstformand og gruppeformand, forstod Ekstra Bladet på kilder i Venstre.