Hans Engell om Frie Grønne: - Det bliver en nitte

Det nye parti i dansk politik, Frie Grønne, har ingen chance for at komme i Folketinget, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell

Søndag aften kom nyheden om, at Uffe Elbæk sammen med de to andre tidligere Alternativet-medlemmer Sikandar Siddique og Susanne Zimmer har stiftet det nye parti, Frie Grønne.

Men selvom stifterne formentlig selv har store forhåbninger, så levner Ekstra Bladets politiske kommentator, Hans Engell, ikke partiet store chancer.

- Jeg tror, det her parti bliver en nitte, lyder det kontante svar fra Hans Engell.

Grønne budskaber som at spise økologisk og køre i elbil er 'som en overfyldt bus' på venstrefløjen, mener Engell.

- Man kan slet ikke sammenligne det med, da Alternativet blev oprettet i sin tid. Der var en enorm klimabegejstring, og de fandt et hul i markedet. Jeg tror ikke, de (Frie Grønne, red.) har nogen chancer. Partiet er født af, at de ikke kunne lide Josephine Fock.

Uffe Elbæk valgte at forlade Alternativet, efter at Josephine Fock blev valgt som politisk leder for partiet tilbage i februar. Siden har flere andre tidligere medlemmer forladt Alternativet, der har kæmpet med voldsomme interne uroligheder, siden Josephine Fock blev frontfigur.

Et stort problem

Foruden et stort udvalg af partier i Folketinget, der har klima højt på dagsordenen, så har Frie Grønne også en anden udfordring - nemlig Veganerpartiet.

- Veganerpartiet har en pæn del af markedet, og da man kun må skrive under på et parti, så kan deres vælgere ikke skrive under på et andet, siger Hans Engell.

Hvad med Uffe Elbæk, er han ikke en profil, der kan flytte stemmer?

- Det, tror jeg ikke, han er. Selvom han på mange måder har tørnet ud og villet noget, som andre politikere ikke har gjort så meget ud af, siger Hans Engell.

Frie Grønne holder pressemøde mandag klokken 12.

Tidligere Alternativet-medlemmer danner partiet Frie Grønne