Hans Engell om Løkke-exit: - Det er meget trist

Lars Løkke Rasmusen har meldt sig ud af Venstre efter 40 års medlemskab. Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell kommer her med et bud på, hvad næste skridt bliver

Lars Løkke Rasmussen har sagt farvel og tak til Venstre på årets første dag.

Den beslutning kommer på et overraskende tidspunkt, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell.

- På en eller anden måde må man sige, at det er en sørgelig beslutning. Løkke har været med i Venstre i 40 år og har været en så stor del af Venstre. Han har været formand for partiet i årevis, og han har være statsminister, finansminister og indenrigsminister, siger Engell og fortsætter:

- At det slutter på den her måde med, at han melder sig ud af partiet, det er en meget trist udgang. Men tidspunktet er også mærkeligt, fordi alle har haft indtryk af, at han ville overveje sin situation, og at man så ville se ham melde sig ud, fordi han ville starte sit eget politiske parti. Men det, at han bare forlader det på nuværende tidspunkt, er overraskende.

Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell er overrasket over Løkkes exit - og så alligevel ikke helt. Foto: Linda Johansen

Mulighed for nyt parti

Afskeden kan muligvis give luft under vingerne til en anden beslutning, som den tidligere statsminister længe har grublet over, vurderer Hans Engell.

- Løkke har, lige fra han udgav sin bog, leget med tanken om at starte sit ejet politiske parti. Det her kan muligvis være begyndelsen på det.

Og beslutningen om at forlade partiet kommer da heller ikke helt ud af det blå, lyder det fra Hans Engell.

- Han har siden sin afgang som partiformand været mere og mere på vej væk fra Venstre. Og han har på en række punkter konkret været politisk uenig med partiet, siger han og tilføjer:

- Men alligevel er det overraskende, at han vælger at træde ud om aftenen den 1. januar, og den dag, hvor statsministeren holder sin nytårstale. Men at der hele tiden har været uro omkring ham, og at han har haft overvejelsen om at starte sit eget, det har vi vidst længe.

BLÅ BOG: Lars Løkke ude af Venstre Lars Løkke Rasmussen tabte både statsministerposten og posten som formand for Venstre i sommeren 2019. Fredag aften meddelte han på Facebook, at han melder sig ud af Venstre, som han har været medlem af i 40 år. Han fortsætter som løsgænger. Få et overblik over hans lange politiske karriere her: * Navn: Lars Løkke Rasmussen. * Alder: 56 år, født 15. maj 1964 i Vejle. * Søn af: Jeppe og Lise Løkke Rasmussen. * Uddannelse: Samfundsfaglig-matematisk student fra Helsinge Gymnasium 1983. Cand.jur. fra Københavns Universitet 1992. * Erhvervskarriere: Selvstændig konsulentvirksomhed 1990-1995. * Politisk karriere: Formand for Venstres Ungdom (VU) 1986-1989. Medlem af byrådet i Græsted-Gilleleje Kommune 1986-1997. Medlem af Folketinget siden 1994. Amtsborgmester i Frederiksborg Amt 1998-2001. Næstformand for Venstre 1998-2009. Indenrigs- og sundhedsminister 2001-2007. Finansminister 2007-2009. Formand for Venstre siden 2009. Statsminister 5. april 2009 til 3. oktober 2011. Statsminister 28. juni 2015 - 2019. Bestyrelsesformand for Global Green Growth Institute, GGGI, maj 2012 - efteråret 2014. Bestyrelsesformand for Løkkefonden. * Privat: Gift med Sólrun Løkke Jákupsdóttir. Far til tre børn. Vis mere Luk

Kritisk for Ellemann

Løkkes exit kommer på et skidt tidspunkt for hans efterfølger Jakob Ellemann-Jensen.

- For Jakob Ellemann er det yderligere en kritisk beslutning. Først har vi balladen med Inger Støjberg og nu Lars Løkke, der udtræder af partiet. Det er rigtig skidt for Venstre. Omvendt kan man sige, at nu får han ryddet op i butikken, og det kan være den fordel for en ny partileder, afslutter Engell.

