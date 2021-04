Hans forklaring sejler: Skudt ned af sine egne

I oktober 2016 havde dr.dk fat i en række af de DF'ere, som stod på deltagerlisten til det, Messerschmidt stadig påstår var en Meld-konference.

Her svarede langt de fleste af Messerschmidts partifæller, at de overhovedet ikke anede, at de nogensinde havde deltaget i en konference i EU-regi.

- Det der nede i EU? Nej, jeg har aldrig deltaget i en Meld-konference, lød det fra folketingsmedlemmet Bent Bøgsted.

- Nej. Nej, det har jeg sgu ikke, svarede et andet folketingsmedlem, Kim Christiansen, på spørgsmålet om, hvorvidt han nogensinde havde deltaget i en Meld-konference.

- Nej. Jeg aner slet ikke, hvad det er, lød det ligeledes kort og godt fra daværende folketingsmedlem Anita Christensen.