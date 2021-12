- Har du kæmpet for kulturen, Ane?

Halleluja.

Julegudstjenesterne er reddet.

Men så får du heller ikke meget andet sang og fjas de næste fire uger.

Museer, teatret, forsamlingshuse og biografer, hvor folk sidder pænt på række, smækker dørene i søndag morgen, mens potentielle smittecentraler som bodegaer, fitnesscentre og storcentre forblive åbne - dog på strammere vilkår.

- Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), hvorfor skal kulturen endnu engang holde for - man kan spise burger og pizza men ingen føde til intellektet?

- Det her er sundhedsmyndighedernes anbefalinger til regeringen, som Folketinget nu har bakket op omkring.

- Hvorfor lukke det helt ned?

- Det er sundhedsmyndighedernes anbefaling, at vi simpelthen har brug for, at de begivenheder, hvor vi samler mange mennesker på tværs indenfor, at det ikke kommer til at bidrage til smitten hen over jul og nytår. Det lytter regeringen selvfølgelig på – selvom jeg da gerne havde set den nye Krumme-film med ungerne her i julen. Det er en svær beslutning.

- Har du som kulturens minister kæmpet for at holde kulturen mere åben, eller har du bare lagt dig fladt ned i hælene på kommissionen?

- Det her handler om, at vi har et land, hvor smitten ikke skal løbe løbsk. Der anbefaler myndighederne klart, at vi ikke samles til store koncerter eller i biografer eller i teatret.

- Er det forkert at konkludere, at man prioriterer økonomi over kultur?

- Det er en præmis jeg ikke fuldt ud kan genkende. Der er mange arbejdspladser og økonomi i kulturlivet. Det er mange menneskers levebrød at bringe os sammen omkring kunst og kultur, siger kulturministeren.

Ane Halsboe-Jørgensen forlader den lille pressebriefing med løftet om, at hun straks går i ministeriet og sikre økonomisk hjælp til det ramte kulturliv.

Her lukker kulturen

Biografer og kulturhuse

Museer og kunsthaller

Forsamlingshuse

Folkehøjskoler og selskabslokaler

Zoologiske anlæg og akvarier

Lokaler til menighedsarrangementet, folkeoplysende aktiviteter og idrætsarrangementer med betalende tilskuere

Ulf Pilgaards sidste optræden i september i år. Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen var på pletten. Foto: Henning Hjorth

