Har ikke fundet ny næstformand

Socialdemokratiets hovedbestyrelse har mandag eftermiddag holdt møde, men der er endnu ikke fundet en ny næstformand, efter at Frank Jensen er trådt tilbage fra posten.

Det oplyser Morten Thorup, hovedbestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet.

Frank Jensen har på et pressemøde mandag meldt sin afgang som både overborgmester i København og som næstformand i Socialdemokratiet, efter at kvinder er stået frem og har anklaget ham for at have krænket dem.

PÅ pressemødet sagde han, at han forventede, at hovedbestyrelsen i partiet ville konstituere en ny næstformand i løbet af mandag.

Men mødet, der har varet et par timer, er altså endt uden afklaring. Morten Thorup siger, at man blandt andet har udsat beslutningen, fordi der skal findes egnede kandidater.

Ifølge Morten Thorup er forventningen, at en ny næstformand bliver fundet inden for højst en måned.

Socialdemokratiet har to næstformænd. Den ene af de to poster har fødevareminister Mogens Jensen, som også har kommenteret Frank Jensens afgang.

I et opslag på Facebook skriver han, at Frank Jensen har truffet det rigtige valg ved at gå.

- Med denne (beslutningen, red.) sætter han Socialdemokratiet og Socialdemokratiets værdier over sig selv, og sådan kender jeg ham gennem et langt liv i politik, skriver Mogens Jensen.

Frank Jensen har meldt sin afgang fra alle sine poster i dansk politik. Det vil sige, at han fratræder overborgmesterposten og posten som næstformand i partiet samt forlader sin plads i Borgerrepræsentationen i København.

Han har dog sagt, at han ikke forlader sine bestyrelsesposter.

Lars Weiss (S) er indsat som fungerende overborgmester i Københavns Kommune.