Har mistet grebet: Det må være en fejl

Den tidligere topsocialdemokrat Henrik Sass Larsen har tilsyneladende undervurderet kreativiteten hos sine gamle kampfæller skatteminister Morten Bødskov (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

I Børsen kommer han derfor med en skarp kritik af S-regeringens forslag til at finansiere den såkaldte Arne-pension med en ekstra skat på den finansielle sektor.

Det var ellers hans egen ide. Men den ekstra skat skulle kun ramme banker og finansielle selskaber – men bestemt ikke de kapital- og venturefonde, som han i snart to år har været toplobbyist for.

- Da det jo er mig, der i sin tid har lavet og godkendt forslaget, kommer det bag på mig, at det også skulle omfatte kapitalfonde og venturefonde. Det var virkelig ikke en del af det dengang, siger Henrik Sass Larsen til Børsen.

I artiklen kalder Sass Larsen det for en fejl, at kapital- og venturefondene - som han nu repræsenterer - ikke bliver fritaget for den særlige ’Arne-skat’ – og som han understreger:

Det var altså ham selv, som før valget i 2019 var hovedarkitekten bag både Arne-pensionen og Arne-skatten, der pålægger den finansielle sektor ekstra skatter på cirka 2,3 milliarder kroner.

Bødskov: Ret og rimeligt

Af URL'en til Børsens artikel fremgår det, at Sass Larsen 'raser over hovsa-skat på kapitalfonde'. Der er tale om en kovending fra regeringens side.

Det var om ikke en kovending - så dog en overraskelse - at Sass Larsen i efteråret 2019 meddelte, at han fra nytår havde fået job som toplobbyist for kapitalfondene.

Omvendt blev det også set som lidt af et scoop for Aktive Ejere, at de kunne hyre den tidligere erhvervsminister og topsocialdemokrat med mange års indflydelse og forbindelser i toppen af regeringspartiet og på Slotsholmen.

Noget tyder dog på, at han som lobbyist er kommet lidt for sent ud af startblokken. I hvert fald virker hans gamle kampfælle skatteminister Morten Bødskov ikke indstillet på at lytte.

Det har ikke været muligt at få et interview med Bødskov på grund af ferie, men i et skriftligt citat fra ministeriet presseafdeling understreger han, at Arne-pensionen jo koster penge – og at nogen skal betale:

’Det har været helt afgørende for regeringen at sikre en værdig tilbagetrækning for de mange danskere, som har haft en langt og hårdt arbejdsliv.

Den slags koster, og regeringen har fra starten været helt åben om, at vi mener den finansielle sektor skal være med til at finansiere retten til tidligere pension. Det er kun ret og rimeligt’.

Ministeriet oplyser dog også, at der endnu ikke er lavet et endeligt lovforslag.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Henrik Sass Larsen.

