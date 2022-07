Har stadig tillid til Barbara

Minkkommissionen har udtalt en voldsomt hård kritik af statsminister Mette Frederiksens departementschef Barbara Bertelsen. Hun burde have sikret, at der var lov på plads, inden beslutningen om at slå alle mink ned blev meldt ud og sat iværk.

Barbara Bertelsen er selv jurist påpeger kommissionen, der mener hun har svigtet sit ansvar i en grad, hvor der bør rejses en sag mod hende.

- Det er en fejl. Og der er en direkte kritik af medarbejdere fra kommissionen.

- Jeg har generel tillid til embedsværket og det gælder også departementschefen i Statsministeriet, siger Mette Frederiksen på et pressemøde.

Ti embedsfolk i problemer

Kommissionen har altså anbefalet, at bliver rejst sag mod Barbara Bertelsen og ni andre højtplacerede embedsfolk for at have svigtet deres ansvar groft. Men fredag vil Mette Frederiksen intet sige om, hvad konsekvensen vil være.

- Det er helt rigtigt, at der er en række embedsmænd, der modtager en hård kritik. Det tager vi alvorligt, siger Mette Frederiksen på pressemødet og fortsætter om, hvorvidt de skal hjemsendes:

- Her er der tale om navngivne medarejdere. Det er det et system, der kører for. Her skal vi have rådgivning, og den får vi fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Hvornår de vil komme med et svar ved statsministeren ikke.

Statsministeren siger yderligere, at hun har tillid til 'alle embedsfolk' i centraladministratioen. Også dem, der har fået kritik.

Har gjort deres bedste

Minkkommissionens kritik af det ti embedsfolk er voldsom. Flere vidste, at der ikke var lovhjemmel på plads, men reagerede ikke på det.

Blandt dem, hvor kommissionen anbefaler tjenestesager er tre departementschefer, flere kontorchefer og ikke mindst Rigspolitiets chef, Thorkild Fogde. Sidstnævnte fortsatte med at støtte op om aflivningsindsatsen offentligt selvom han vidste, at der ikke var en lov på plads.

Men Mette Frederiksen har ikke meget kritik fredag af nogen af dem.

- Kommissionens vurdering vil blive gennemgået grundigt.

- Men jeg vil gerne understrege, at jeg ikke på noget tidspunkt under håndteringen af corona - hverken generelt eller i forhold til mink - oplevet andet end dygtige embedsmænd, der forsøger at gøre deres bedste for at redde Danmark igennem krisen.